Powerbank incendiou-se num avião que passava perto da Madeira
Viajar de avião com um powerbank na mala é possível, mas exige alguns cuidados. Se dúvidas houvesse relativamente à necessidade de redobrar a atenção sobre estes dispositivos, um evento recente dissipa-as: uma bateria portátil incendiou-se durante um voo, enchendo o avião de fumo e alarmando os passageiros.
As baterias portáteis são verdadeiros life savers, especialmente aquando de viagens de avião, em que uma tomada pode nem sempre estar à disposição para recarregar dispositivos essenciais como o smartphone.
Embora seja possível, viajar com um powerbank exige algumas regras. Aliás, vimos aqui que existem limites relativamente ao tamanho permitido.
Toda a atenção depositada neste tipo de dispositivos faz sentido quando sabemos de situações como a desta semana.
Powerbank pegou fogo a bordo de um avião
O voo KL792 da KLM partiu de Guarulhos, no Brasil, na noite de terça-feira, dia 5, mas não aterrou em Amesterdão, nos Países Baixos, sem alarmar os passageiros.
Enquanto a maioria dormia, no momento em que o avião sobrevoava as proximidades da ilha da Madeira, no Oceano Atlântico, um powerbank encheu o avião de fumo, após incendiar-se.
Voo da KLM de São Paulo para Amsterdã tem fumaça a bordo após um Power Bank pegar fogo dentro da mochila de um passageiro
O dispositivo estaria guardado dentro da mochila de um passageiro, no compartimento dedicado às bagagens de mão. Os relatos dizem que a situação foi resolvida por via de extintores, pela tripulação.
Segundo a imprensa brasileira, a jornalista Simone Malagoli, que estava a bordo do Boeing 777-300ER, contou que foi acordada pelo barulho e por um forte cheiro a fumo: "Eu estava na janela, do lado direito. O caso aconteceu do lado esquerdo. Quando olhei, já tinha muita fumaça no corredor".
Importante seria saber a marca e modelo do powerbank e se tinha a devida certificação CE, FCC ou semelhante, conforme o caso. É que muitos dos powerbanks são de qualidade de duvidosa… e dá nisto. A própria Samsung já teve bem presente esse problema com algumas baterias. Obviamente nada é infalível, mas a qualidade também se “escolhe”. Ainda mais nos dias de hoje que temos tlm, phones, vape, powerbank, colunas e mais sei lá quantos equipamentos a bateria.
É verdade, há por aí muita chinesice sem qualidade, que não cumpre normas de segurança, sem proteções contra sobre-aquecimento, etc.
Os avisos são repetidos e bem visíveis em relação aos powerbanks, sendo o uso dos mesmos expressamente proibidos a bordo. Há sempre a possibilidade de um curto-circuito levar a um incêndio,mas não estando ligado, é pouco provável que aconteça algo. Para viajar com bateria para o drone,comprei uma bolsa à prova de fogo para as colocar, sendo obrigado a levá-las na bagagem de mão,na cabine.
Mas,pela noticia, estaria fechado no compartimento e não em uso…
Se calhar deixaram lá algo ligado a carregar na viagem, não ficaria admirado.