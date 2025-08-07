Powerbank incendiou-se num avião que passava perto da Madeira

Viajar de avião com um powerbank na mala é possível, mas exige alguns cuidados. Se dúvidas houvesse relativamente à necessidade de redobrar a atenção sobre estes dispositivos, um evento recente dissipa-as: uma bateria portátil incendiou-se durante um voo, enchendo o avião de fumo e alarmando os passageiros.

As baterias portáteis são verdadeiros life savers, especialmente aquando de viagens de avião, em que uma tomada pode nem sempre estar à disposição para recarregar dispositivos essenciais como o smartphone.

Embora seja possível, viajar com um powerbank exige algumas regras. Aliás, vimos aqui que existem limites relativamente ao tamanho permitido.

Toda a atenção depositada neste tipo de dispositivos faz sentido quando sabemos de situações como a desta semana.

Powerbank pegou fogo a bordo de um avião

O voo KL792 da KLM partiu de Guarulhos, no Brasil, na noite de terça-feira, dia 5, mas não aterrou em Amesterdão, nos Países Baixos, sem alarmar os passageiros.

Enquanto a maioria dormia, no momento em que o avião sobrevoava as proximidades da ilha da Madeira, no Oceano Atlântico, um powerbank encheu o avião de fumo, após incendiar-se.

O dispositivo estaria guardado dentro da mochila de um passageiro, no compartimento dedicado às bagagens de mão. Os relatos dizem que a situação foi resolvida por via de extintores, pela tripulação.

Segundo a imprensa brasileira, a jornalista Simone Malagoli, que estava a bordo do Boeing 777-300ER, contou que foi acordada pelo barulho e por um forte cheiro a fumo: "Eu estava na janela, do lado direito. O caso aconteceu do lado esquerdo. Quando olhei, já tinha muita fumaça no corredor".

Leia também: