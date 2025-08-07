PplWare Mobile

Powerbank incendiou-se num avião que passava perto da Madeira

Autor: Ana Sofia Neto

  1. says:
    7 de Agosto de 2025 às 16:07

    Importante seria saber a marca e modelo do powerbank e se tinha a devida certificação CE, FCC ou semelhante, conforme o caso. É que muitos dos powerbanks são de qualidade de duvidosa… e dá nisto. A própria Samsung já teve bem presente esse problema com algumas baterias. Obviamente nada é infalível, mas a qualidade também se “escolhe”. Ainda mais nos dias de hoje que temos tlm, phones, vape, powerbank, colunas e mais sei lá quantos equipamentos a bateria.

    • David Guerreiro says:
      7 de Agosto de 2025 às 16:59

      É verdade, há por aí muita chinesice sem qualidade, que não cumpre normas de segurança, sem proteções contra sobre-aquecimento, etc.

  2. RAVEN says:
    7 de Agosto de 2025 às 16:20

    Os avisos são repetidos e bem visíveis em relação aos powerbanks, sendo o uso dos mesmos expressamente proibidos a bordo. Há sempre a possibilidade de um curto-circuito levar a um incêndio,mas não estando ligado, é pouco provável que aconteça algo. Para viajar com bateria para o drone,comprei uma bolsa à prova de fogo para as colocar, sendo obrigado a levá-las na bagagem de mão,na cabine.

  3. RAVEN says:
    7 de Agosto de 2025 às 16:22

    Mas,pela noticia, estaria fechado no compartimento e não em uso…

