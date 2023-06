EUA planeiam nova restrição na exportação de chips IA para a China

Enquanto o mercado tecnológico continua a tentar lidar com as sanções do governo norte-americano à rival China, as mais recentes informações mostram que os Estados Unidos da América estão atualmente a avaliar e planear novas restrições, desta vez direcionadas para a expostação de chips de Inteligência Artificial para o país asiático.

EUA querem endurecer as restrições de exportação de chips IA para a China

De acordo com as informações avançadas pela Reuters, as autoridades dos Estados Unidos da América estão a considerar a possibilidade de apertar uma regra de controlo da exportação como forma de restringir ainda mais o fluxo de chips de Inteligência Artificial com destino à China. Como tal, e de acordo com duas pessoas familiarizadas com o assunto, o país norte-americano está a poderar a limitação da quantidade de poder de computação que esses mesmos chips podem ter.

A notícia indica que uma atualização dessas regras pode acontecer já no final do próximo mês de julho, embora uma das fontes sublinhe que as ações dos EUA que envolvem a China são, por norma, adiadas.

Algumas reações já se fazem sentir pois, nesta quarta-feira (28), a diretora financeira da Nvidia, Colette Kress, disse numa conferência com os investidores que "a longo prazo, as restrições que proíbem a venda das nossas GPUs de data center para a China, se implementadas, resultariam numa perda permanente de oportunidades para a indústria dos EUA para competir e liderar num dos maiores mercados do mundo e impactar os nossos negócios futuros e resultados financeiros".

Este receio acontece porque a fabricante das populares placas gráficas seria uma das mais afetadas por estas novas restrições, uma vez que é um dos mais importantes nomes de GPUs associadas à IA no momento. Recordamos que a posição da Nvidia no mercado dos chips IA, ajudou a empresa a valer 1 bilião de dólares este ano.

Para já, é referido que o departamento do Comércio norte-americano recusou tecer comentários sobre este assunto. E tanto a Intel como a AMD também se recusaram a comentar.