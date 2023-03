ChatGPT pode precisar de 30.000 gráficas Nvidia para o processamento de dados

Muito se tem falado no sistema de inteligência artificial ChatGPT e, no geral, as opiniões são favoráveis. Recentemente, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, afirmou que "em 10 anos teremos IAs um milhão de vezes mais poderosas do que o ChatGPT". E as mais recentes informações indicam que o sistema IA da OpenAI pode precisar de até 30.000 placas gráficas da fabricante norte-americana para o processamento de dados.

30 mil GPUs Nvidia podem ser precisas para o ChatGPT da OpenAI

Segundo as informações constantes num recente relatório da TrendForce, a Inteligência Artificial está a caminhar para ser um dos maiores troféus da Nvidia. Isto porque os detalhes indicam que o popular sistema ChatGPT da OpenAI poderá, em breve, encomendar mais de 30 mil placas gráficas da fabricante norte-americana para o treino de processamento de dados.

Mas é importante que os gamers não fiquem aflitos com esta notícia, ao acharem que podem ver o stock dos seus equipamentos ir praticamente todo para a IA, pois o sistema inteligente não vai recorrer às GPUs mais potentes e modernas. Pelo contrário, é indicado que o ChatGPT usará aceleradores de computação da Nvidia, como o modelo A100.

O valor da gráfica Nvidia A100 ronda os 15.000 euros, mas este é um preço que varia consoante o modelo e configuração. Assim, multiplicando por 30 mil unidades, a fabricante de Jensen Huang poderá ver injetados pelo menos 400 milhões de euros na sua receita. No entanto, espera-se que a Nvidia também possa fazer algum desconto no preço final.

Para já, a Nvidia é a principal empresa no mercado no que respeita às opções de chips para IA, mas outros nomes, como a AMD e a Intel, podem também concorrer neste setor. Tal como referimos acima, também não se espera que esta e outras aquisições de GPUs possa causar a escassez de modelos adquiridos pelos jogadores, uma vez que existem chips mais direcionados para IA, mas só o futuro irá mostrar o que pode acontecer no âmbito desta tecnologia avançada.