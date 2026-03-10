Última hora: UE vai disponibilizar 200 milhões para investimento em tecnologias nucleares

A presidente da Ursula von der Leyen anunciou hoje que a Comissão Europeia vai disponibilizar uma garantia de 200 milhões de euros para apoiar investimento privado em tecnologias nucleares inovadoras.

O objetivo passa por reforçar a independência energética da Europa e reduzir vulnerabilidades associadas à importação de combustíveis fósseis.

O anúncio foi feito durante a Cimeira sobre Energia Nuclear de Paris, onde a responsável europeia destacou que a Europa continua altamente dependente de recursos energéticos externos.

Energia nuclear: Europa quer reduzir dependência de petróleo e gás

Segundo Ursula von der Leyen, a Europa não é produtora relevante de petróleo nem de gás natural, o que faz com que dependa fortemente de importações.

Para combustíveis fósseis dependemos completamente de importações caras e voláteis, o que nos coloca numa desvantagem estrutural face a outras regiões

A presidente da Comissão Europeia acrescentou ainda que a atual instabilidade geopolítica, especialmente no Médio Oriente, evidencia os riscos dessa dependência energética.

Para apoiar novas soluções, os 200 milhões de euros anunciados serão financiados através do Sistema de Comércio de Emissões da União Europeia. A ideia é reduzir o risco associado aos investimentos e incentivar mais empresas privadas a apostar neste tipo de tecnologia.

Energia nuclear volta ao centro da estratégia europeia

Durante a intervenção, Ursula von der Leyen sublinhou também que os preços da eletricidade na Europa continuam estruturalmente elevados, o que afeta diretamente o custo de vida dos cidadãos e a competitividade da indústria europeia.

Nesse contexto, a energia nuclear é vista como uma solução complementar às energias renováveis.

Segundo a presidente da Comissão Europeia, a energia nuclear tem a vantagem de fornecer eletricidade de forma contínua, funcionando 24 horas por dia ao longo de todo o ano.

Pequenos reatores modulares são aposta para a próxima década

O anúncio inclui ainda uma nova estratégia europeia para os chamados Small Modular Reactors (SMR), uma geração de pequenos reatores nucleares modulares que promete maior segurança, menor custo e implementação mais rápida.

A Comissão Europeia pretende que estas tecnologias comecem a operar na Europa no início da década de 2030, reforçando a segurança energética do bloco comunitário e contribuindo para a redução das emissões de carbono.