PplWare Mobile

Última hora: UE vai disponibilizar 200 milhões para investimento em tecnologias nucleares

· Notícias 11 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Pinto

  1. Rui says:
    10 de Março de 2026 às 11:27

    FInalmente

    Responder
  2. jAr says:
    10 de Março de 2026 às 11:28

    Até quem enfim! Mais vale tarde do que muito tarde.

    Responder
  3. Carlos says:
    10 de Março de 2026 às 11:40

    Será que irao rir dela como riram quando Trump disse isso alguns anos atrás?

    Responder
  4. Ric/\rdo says:
    10 de Março de 2026 às 11:52

    Perguntem a Alemanha porque encerrou as suas fabricas nucleares todas….a Merkel era amante de Putin.

    Responder
  5. freakonaleash says:
    10 de Março de 2026 às 11:53

    Finalmente acordaram. A Rússia, a China e os EUA querem-nos comer!

    Responder
  6. Yamahia says:
    10 de Março de 2026 às 11:57

    200 milhões? Para se ter noção do ridículo, só PT entrega todos os anos 3,3 mil milhões às elektras.

    “…reduzir vulnerabilidades associadas à importação de combustíveis fósseis…”
    Culpa própria.
    Aliás, e mais uma vez, só PT tinha poços que viabilizariam o abastecimento e a sua independência energética durante mais de 100 anos, e resolveu vender as posições. Realmente há coisas nesta UE de alucinados que, por mais voltas que se dê, não se conseguem compreender.

    Responder
  7. andre says:
    10 de Março de 2026 às 12:03

    200 Milhões para um projeto de dimensão europeia de apoio aos privados para apostar no nuclear, quando uma única central custa vários milhares de milhões de euros parece pouco…

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Concorda com a proibição do acesso livre às redes sociais por menores de 16 anos?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube