Sendo um dos principais serviços de e-mail da Internet, a Google tem de garantir ao Gmail o máximo de segurança e proteção dos utilizadores. Por vezes esta surge de pequenas medidas, com impacto muito grande. Agora, a Google anunciou mais uma dessas medidas, que garante um novo nível de segurança importante.

Pode parecer uma contradição, mas no campo da segurança, por vezes as medidas mais simples são as que têm maior impacto. A verdade é que sendo uma parte importante desta equação, os utilizadores precisam de ser levados a proteger-se.

A Google acaba de anunciar que terá uma nova medida de segurança que ira ter um impacto similar no Gmail. É muito simples, mas será pedida em momentos chave da utilização deste serviço. Assim, todos acabam por ganhar com esta novidade.

Foi apresentado o que a Google chamou de "Verify it’s you". Esta é uma verificação adicional que será usada em alguns momentos chave. O Gmail irá requerer este passo sempre que os utilizadores realizarem as seguintes ações.

Filtros: Ao criar um novo filtro, editar um filtro existente ou a importar filtros.

Encaminhamento: Ao adicoinar um novo endereço de encaminhamento nas configurações de Encaminhamento e POP/IMAP.

Acesso IMAP: Ao habilitar o estado de acesso IMAP nas configurações.

O utilizador só precisará de aceder ao seu smartphone e confirmar que requereu essa ação, como já o faz quando acede à conta num novo dispositivo. A mensagem que surge só pede mesmo que autorize esse acesso, neste caso, essa ação.

Se um desafio de verificação falhar ou não for concluído, os utilizadores receberão uma notificação de “Alerta crítico de segurança” em dispositivos confiáveis. Assim, vão poder reagir e prevenir ações indesejadas na sua conta.

A Google está já a disponibilizar esta novidade a todos os utilizadores. Os seus planos preveem que no espaço de 15 dias todos comecem a usar a novidade e assim garantir mais segurança no Gmail.