Usar o WhatsApp tem de ser uma experiência simples e intuitiva, algo que a Meta tenta desenvolver há muitos anos. Tem conseguido trazer essas melhorias ao longo dos anos, com novidades que implementa. Agora traz mais uma mudança, que certamente irá tornar ainda mais simples criar grupos de conversa com os amigos.

O grande foco do WhatsApp é mesmo as conversas entre os utilizadores, algo que está presente desde o primeiro momento. Foi sendo alargado e melhorado, com muitas adições que tornam ainda melhor esta forma de comunicação única.

Os grupos são também uma adição muito usada que desde que foi apresentada ao WhatsApp. Reúne os utilizadores num único espaço, mesmo que não sejam contactos diretos. Assim, as conversas são universais e acessíveis a todos, muitas vezes sob o mesmo tema.

A grande novidade agora, apresentada pelo próprio Mark Zuckerberg, vem tornar ainda mais simples criar estes grupos de conversa no WhatsApp. Passa a permitir que sejam criados sem que tenha de ser definido um nome, algo que até agora era obrigatório e essencial.

Quando o nome não for definido, será o próprio WhatsApp a tratar desse elemento para os utilizadores e não deixará em branco. Em vez disso, os grupos sem nome receberão um nome gerado automaticamente com base nos seus participantes.

Os grupos sem nome serão limitados a seis participantes, em vez dos mais de mil que normalmente podem ingressar num grupo do WhatsApp. Usará os nomes dos contactos individuais para gerar um nome de grupo, o que significa que os nomes dos grupos aparecerão de forma diferente para seus diferentes participantes.

O novo recurso de nomes automáticos de grupos será lançado globalmente para utilizadores do WhatsApp nos próximos dias. Chega ao iOS, Android, web e macOS, juntando-se a uma série de novos recursos do WhatsApp anunciados oficialmente nos últimos meses.