Apple terá matado o Windows Phone, de acordo com o DOJ

As acusações que o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) faz à Apple são… estranhas! Vários analistas, como empresa de investimento Ritholtz, referem que a Apple não apontou uma arma à cabeça de ninguém para escolher o iPhone em vez de um Android, é uma preferência do consumidor. Mas o DOJ acredita mesmo que Apple terá matado o Windows Phone!

Desde quinta-feira, a Apple e o DOJ estão envolvidos numa batalha mediática sobre a posição dominante da empresa de Cupertino.

O DOJ processou a Apple para a obrigar a abrir-se à concorrência a todos os níveis. Para justificar a sua ação, o departamento apresentou um documento de 88 páginas com numerosos exemplos. Entre eles, o facto de a Apple ter eliminado o Windows Phone, o Amazon Fire Phone e outros, como os telemóveis da LG e da HTC.

Em suma, todos os concorrentes que falharam podem culpar a Apple. Por seu lado, a Apple acredita que o DOJ quer transformar o iPhone num Android.

Apesar de haver inúmeras razões para a Apple não ser diretamente e de forma intencional a culpada de algumas marcas terem desaparecido do mercado ou alguns produtos não terem vingado, não podemos esquecer quem baniu algumas marcas chinesas do mercado americano, como é o caso da Huawei.

Para estarmos enquadrados com algumas das acusações, este extrato permite perceber o que foi apresentado pelo DOJ:

Muitas empresas de grande dimensão e bem financiadas tentaram e não conseguiram entrar com êxito em mercados relevantes devido a estas barreiras à entrada. Entre os fracassos do passado contam-se a Amazon (que lançou o seu telemóvel Fire em 2014, mas não conseguiu manter o negócio de forma rentável e saiu no ano seguinte); a Microsoft (que saiu do seu negócio de telemóveis em 2017); a HTC (que saiu do mercado vendendo o seu negócio de smartphones à Google em setembro de 2017); e a LG (que saiu do mercado de smartphones em 2021).

Atualmente, apenas a Samsung e a Google continuam a ser concorrentes importantes no mercado dos smartphones de desempenho dos EUA. As barreiras são tão elevadas que a Google é apenas um terceiro concorrente distante da Apple e da Samsung, apesar de a Google controlar o desenvolvimento do sistema operativo Android.