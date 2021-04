A LG anunciou há poucos dias que ia fechar a sua divisão de smartphones a nível mundial. A empresa que sempre marcou tendências neste ramo da tecnologia, começou a ficar para trás e os seus últimos conceitos mais arrojados acabaram por não conquistar o público.

Mas agora, com o fim da divisão de smartphones, como ficam as atualizações dos modelos já disponíveis no mercado?

O fim da LG no mundo dos smartphones

Foi no passado dia 4 de abril que a LG veio confirmar oficialmente aquilo que já se sabia. A empresa está a fechar a sua unidade de negócios mobile, que deverá ficar concluído a 31 de julho, garantido o cumprimento das suas obrigações contratuais com operadoras e parceiros.

Segundo a empresa, o mercado dos smartphones é altamente competitivo e esta saída fará com que possa concentrar recursos em áreas de crescimento como é o caso de componentes para veículos elétricos, casas inteligentes, robótica e inteligência artificial, além de soluções business-to-business, plataformas e serviços.

Nas lojas ainda se vão poder encontrar smartphones LG que estejam em stock mesmo depois da data anunciada.

Como ficam as atualizações?

Para quem tem um smartphone da marca comprado há relativamente pouco tempo é evidente que já se deve ter questionado sobre o futuro das atualizações com esta decisão. O investimento num smartphone é algo elevado e exige que as marcas garantam que funcione na sua plenitude durante alguns anos.

A LG já veio garantir que estas atualizações serão garantidas por três anos. No entanto, não estarão todos abrangidos por esta decisão.

Segundo se pode ler no comunicado partilhado hoje, a LG vai garantir no máximo três iterações de atualizações do sistema operativo Android e de segurança a partir do ano de compra, dos smartphones premium.

Portanto, este programa de atualizações agora anunciado é dirigido aos smartphones de topo da LG lançados a partir de 2019. Estes modelos estão integrados na série G e série V, além dos modelos Velvet e Wing. Além disso, os modelos LG Stylo e a série K receberão duas atualizações do sistema operativo.

Recorde algumas das tecnologias trazidas pela LG para os smartphones