3 aplicações para colocar selo de data e hora nas suas fotos no iOS

Alguma vez tentou adicionar selos de data e hora às suas fotografias, no iPhone? A verdade é que atribuem personalidade às imagens e, mais ainda, dão-lhes um contexto. Saiba que é possível, através de aplicações externas. Damos-lhe 3 para testar.

A Apple permite, de forma nativa, editar fotografias, nomeadamente, através de texto. Para isso, basta selecionar a fotografia que pretende, clicar em Editar e, depois, em Marcação. Aí, no fundo da fotografia, surgirão marcadores, uma régua e, do lado direito, um +. Clicando nesse botão, aparecerão opções como Descrição, Texto, Formas e até Assinatura.

Pode editar o texto da sua fotografia, mudando a cor, tipo e tamanho de letra, e posição. Caso o resultado fique do seu agrado, clique em Ok, para guardar. Se não ficar, pode Cancelar e optar por uma destas aplicações que lhe vamos mostrar a seguir.

Aplicações para adicionar selo de data e hora nas fotografias no iOS

Embora a Apple ofereça a possibilidade de Texto, de forma nativa, no iOS, tal não acontece (ainda) de forma automática. Por isso, mostramos-lhe 3 aplicações que facilitarão o processo, pois adicionam, automaticamente, informações como hora, data e localização geográfica.

Timestamp It - Photo Stamper

De forma muito simples e intuitiva, esta Timestamp It permite adicionar selo de data, hora e localização, bem como uma descrição à escolha. Não tem um sem número de funcionalidades, e oferece o essencial, seno a cor do texto uma das únicas personalizações.

Timestamp It

DateStamper

Com esta app, é possível "carimbrar" as fotografias com a data e hora a que foram captadas, podendo esta informação ser redefinida. Além disso, possibilita que alteremos os vários formatos, fontes e tamanhos. Para mais funcionalidades e personalização, é necessário um upgrade pago.

DateStamper

Auto Stamper: Stamps on Photos

Com a Auto Stamper, as fotografias são tiradas dentro da própria aplicação e o selo é adicionado, automaticamente. Este tomará a forma que predefinirmos, podendo incluir data, hora, coordenadas GPS, entre outros, com o tamanho e a cor que quisermos. Para personalizações extra, a app disponibiliza um plano pago.

Auto Stamper

Para as três aplicações, dependendo da informação que pretende ver na fotografia, é necessário disponibilizar os dados relativos à sua localização, bem como acesso às sua câmara ou às suas fotografias.