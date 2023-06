WhatsApp testa mais uma novidade, a partilha de ecrã nos iPhones

A ideia é boa, já que passamos muito tempo a usar o WhatsApp nos dispositivos móveis, alguns recursos já existentes nos computadores fazem falta à dinâmica a utilização nos smartphones. A partilha do ecrã é uma dessas funcionalidades que poderá chegar em breve ao seu iPhone.

WhatsApp: Partilhe o seu ecrã durante uma reunião via iPhone

Segundo o que já pode ser testado na versão 23.12.0.74 do WhatsApp beta para iOS, os utilizadores durante uma videochamada podem partilhar o seu ecrã. Este recursos, que já está disponível para Android desde a versão 2.23.11.19, chega agora ao iPhone.

No artigo sobre a atualização do WhatsApp beta para Android, partilhámos informações sobre uma nova funcionalidade lançada para alguns utilizadores das versões beta: a possibilidade de partilhar o ecrã do dispositivo.

Com esta funcionalidade, os utilizadores podem partilhar o conteúdo dos seus dispositivos durante uma videochamada, facilitando a colaboração, a demonstração e a resolução de várias tarefas ou problemas à distância. Depois de instalar a última atualização do WhatsApp beta para iOS 23.12.0.74 a partir da aplicação TestFlight, podemos confirmar que alguns utilizadores beta já podem experimentar a mesma funcionalidade no iOS.

Conforme conhecemos, o recurso funciona de forma similar a outras aplicações, como Messenger e Telegram, que têm a opção de partilhar o ecrã durante as ligações de vídeo.

Conforme podemos ver nas imagens em cima apresentadas pela Wabetainfo, assim que uma chamada de vídeo for iniciada, a partilha do ecrã fica disponível ao clicar no ícone do smartphone, conforme aponta a seta.

A aplicação mostra então uma mensagem ao utilizador para este conformar que de facto quer partilhar o ecrã do seu dispositivo. Com o aviso, há uma mensagem a explicar que todas as informações serão exibidas para outros utilizadores da videochamada.

O texto recomenda ativar o recurso “Não incomodar” do dispositivo para que notificações inesperadas não apareçam durante a partilha. Quer isto dizer que se receber mensagens ou telefonemas durante esta videoconferência com o ecrã partilhado, do outro lado vão poder ter acesso a estas informações. O que poderá não ser muito interessante. Portanto, o alerta deixa claro que deverá ter o equipamento no modo Não incomodar (pode ativar rápido via Central de controlo).

WhatsApp testa nome do utilizador

Nesta versão, o outro recurso em testes é o nome de utilizador, que possibilitará iniciar conversas sem partilhar números de telefone. Conforme já havíamos avançado, a Meta quer que o seu mais popular sistema de conversa não partilhe o número de telefone do utilizador, por questões de segurança. Como tal está a imitar uma forma de funcionamento que já conhecemos do Telegram, por exemplo.

A partir dessa novidade, será possível, por exemplo, conversar com empresas mantendo o número privado, e assim, evitar os indesejados spammers e stalkers, além de outras coisas mais estranhas.

