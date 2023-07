O Twitter está, mas uma vez, a atravessar uma fase menos positiva. Desde que Elon Musk assumiu esta rede social que estas situações se repetem, sem que os utilizadores tenham uma justificação que os satisfaça. Agora surge mais uma prova de que o Twitter está a perder terreno para a concorrência.

A chegada do Threads da Meta veio colocar uma pressão ainda maior para o Twitter. A rede social de Elon Musk voltou a ver o seu serviço repensado e ajustado a novos limites para os utilizadores limitando a utilização que é dada a esta rede social.

Com uma adesão que parece não querer abrandar, os utilizadores voltam a abandonar o Twitter e procurar alternativas para tarem uma presença online. No final da semana passada eram já mais de 70 milhões os utilizadores, que provavelmente já não regressam.

Uma nova prova de que o Twitter está a perder terreno veio agora do fundador e CEO da Cloudflare. A sua mais recente publicação no Twitter e no Threads mostrou um gráfico onde pode ser visto o tráfego de DNS que este serviço encaminha para a rede social de Elon Musk.

Este é claro e mostra que o tráfego estava já a diminuir há vários meses. Agora, e nos últimos dias, acelerou esta perda de movimento, caindo para valores que são mínimos e que não eram esperados há algum tempo.

A imagem apresentada revela informação recolhida desde o início do ano e está em queda de forma constante. Os valores revelados estão cada vez mais baixos e provavelmente estão a ser encaminhados para outras propostas que têm chegado ou reforçado nos últimos meses.

Não tem sido simples, mas com uma culpa bem identificada. Elon Musk quer rentabilizar o Twitter, mas está a fazer isso à custa do que a rede social oferece aos utilizadores. Apesar de poderem parecer lógicas, as medidas acabam por limitar a rede social e o que os utilizadores podem retirar desta proposta.