Taiwan recebe primeiras bicicletas elétricas alimentadas pela Bosch graças à Tern

Apesar de os carros elétricos estarem no centro do debate, há outras formas de assegurar uma mobilidade mais verde, nomeadamente as bicicletas elétricas. Agora, Taiwan está a receber as primeiras assinadas pela Bosch, graças à empresa Tern.

As e-bikes equipadas com os motores elétricos de tração intermédia da Bosch já existem em quase todos os mercados. Porém, não em todos. Afinal, há mercados relevantes que só agora estão a conhecer unidades, pela primeira vez.

Exemplo disso é Taiwan, que está a receber a qualidade de engenharia da Bosch nas e-bikes Vektron e Quick Haul da empresa Tern.

Conforme recordado pelo Electrek, as e-bikes com motor Bosch da Tern têm uma reputação internacional de qualidade e longevidade. Contudo, até agora, o mercado doméstico da empresa só teve acesso às suas bicicletas dobráveis, e não às elétricas.

Agora, a Tern está a lançar as bicicletas elétricas Vektron e Quick Haul em Taiwan, levando até à ilha as primeiras bicicletas elétricas da Bosch.

Taiwan é o epicentro mundial das bicicletas de qualidade e o país tem vindo a progredir muito na promoção das bicicletas para lazer e transporte. Com uma grande parte dos membros da equipa Tern a viver em Taiwan, foi fácil para nós levantar a mão quando a Bosch sugeriu entrar no mercado de Taiwan.

Disse Josh Hon, Team Captain da Tern.