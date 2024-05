Transferências Bancárias passam a identificar o destinatário

É já este mês que haverá novidades no que diz respeito às transferências bancárias. Como já referimos, as transferências bancárias vão passar a ser imediatas e sem custos adicionais. Mas há mais novidades.

Confirmação do destinatário estará disponível em todas as transferências

Finalmente as transferências bancárias vão passam a identificar o destinatário. Esta funcionalidade, semelhante à que existe já no MB WAY, vai permitir a quem efetua a transferência saber se de facto o destinatário é o correto. Esta nova funcionalidade vai entrar em funcionamento já a partir do próximo dia 20 de maio.

A confirmação do destinatário estará disponível em todas as transferências e em todos os canais disponibilizados pelos bancos, caso do homebanking ou da app (aplicação) dos bancos que os clientes têm nos seus telemóveis.

Segundo refere a RTP, no Relatório dos Sistemas de Pagamentos de 2023, hoje divulgado, o Banco de Portugal considera que este serviço permitirá reduzir os riscos de fraude, ao minimizar a possibilidade de envio de dinheiro para destinatários errados.

Se o beneficiário for uma empresa poderá quem faz a transferência indicar apenas o NIPC (número de identificação fiscal da empresa).

Neste sistema, designado para já de "proxy lookup", os utilizadores têm de associar o seu número de telemóvel (pode ser um número de telemóvel estrangeiro) a uma conta.