Apple: que modelos serão descontinuados com a chegada do iPhone 12?

A pandemia e as restrições de produção, obrigaram a Apple a adiar o seu habitual evento de setembro para o mês seguinte. Assim, o iPhone 12 e respetivas versões, chegarão apenas em outubro. No entanto, há já grandes expectativas e rumores de grandes mudanças.

O lançamento do iPhone 12 poderá pôr fim à venda de alguns produtos e outros deverão baixar de preço significativamente.

Já muito se tem escrito sobre o lançamento dos novos smartphones iPhone 12. Em outubro serão apresentados vários modelos desta nova linha e o 5G finalmente deverá chegar à Apple.

Modelos de iPhone descontinuados com a chegada do iPhone 12

Mas novos lançamentos darão lugar a outras mudanças. Segundo informações recentes, a chegada dos iPhone 12 colocarão fim à venda de outros vários modelos. Nomeadamente, alguns lançados o ano passado.

Uma publicação no Twitter, por parte de uma conta que habitualmente lança rumores relacionados com a Apple, revela assim que os modelos iPhone XR e iPhone 11 Pro, serão descontinuados. Além destes, também os iPhone 11 Pro Max. Já no ano passado, aquando do lançamento dos iPhone 11, a Apple descontinuou os modelos do ano anterior iPhone XS e XS Max.

iPhone 11 mais barato

Além de serem descontinuados alguns modelos, o iPhone 11, o smartphone mais vendido no mundo nos últimos meses, deverá sofrer uma quebra de preço substancial.

Na informação partilhada pelo mesmo utilizador que revelou que o iPhone 12 5G iria ser cerca de 200 dólares mais caro que as versões LTE, é indicado que o iPhone 11 passará a custar 549 dólares. Isto é cerca de menos 150 dólares face ao preço normal.

Os valores para Portugal deverão, no entanto, ser diferentes, evidentemente. Contudo, não há indicações relativas a tal alteração de preço.

Preços esperados para os modelos do Apple iPhone 12

Por fim, já que se está a falar em preços, aqui fica a lista dos preços esperados para os vários modelos do iPhone 12.

iPhone 12 [5.4] $699 (128GB)



$799 (256GB)

iPhone 12 Max [6.1] $799 (128GB)



$899 (256GB)

iPhone 12 Pro [6.1] $999 (128GB)



$1099 (256GB)



$1299 (512GB)

iPhone 12 Pro Max [6.7] $1099 (128GB)



$1199 (256GB)



$1399 (512GB)

