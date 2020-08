iPhone 12 Pro Max: imagens e especificações caem na Internet

O mundo anseia pela tão aguardada apresentação e lançamento dos novos iPhones da Apple. Mas parte da surpresa pode ter sido agora desvendada antes do tempo. Pois supostas imagens e especificações do iPhone 12 Pro Max foram agora divulgadas na Internet.

A imagem foi partilhada por uma fonte chinesa e mostra a possível parte traseira daquele que será o iPhone 12 mais caro da nova linha da empresa de Cupertino.

Um dos mais esperados smartphones do ano deverá ser conhecido em breve. Falamos do iPhone 12 da Apple e de todas as suas variantes que certamente são destinadas às diferentes capacidades financeiras dos consumidores.

Aos poucos vão sendo conhecidas novidades e pormenores desta nova gama da marca da maçã. Segundo as informações, o iPhone 12 deverá ser anunciado já na segunda semana do mês de outubro de 2020.

Imagem e especificações do iPhone 12 Pro Max são divulgadas online

Mas agora um leak divulgou uma imagem e algumas especificações que supostamente fazem parte do modelo mais caro de toda a linha: o iPhone 12 Pro Max.

A imagem partilhada, que podemos ver de seguida, deverá então corresponder à parte traseira do próximo topo de gama da Apple.

Se se confirmar, então o aspeto e design do iPhone 12 Pro Max será dentro daquilo que a Apple já nos tema habituado, sobretudo nos últimos lançamentos. Mas há alguns detalhes que importam salientar.

A capa em tons de azul petróleo metalizado mostra um compartimento com três orifícios grandes destinados aos sensores da câmara fotográfica. Para além disso, um pequeno orifício superior deve alojar o flash, um outro à direita deverá destinar-se ao microfone e outro localizado na zona inferior poderá alojar um sensor LiDAR.

Já relativamente às especificações, e de acordo com a fonte, o iPhone 12 Pro Max terá um ecrã OLED de 6,7 polegadas com uma taxa de atualização de 120 Hz. Virá com 6 GB de memória RAM e nas versões de 128, 256 e 512 GB de armazenamento interno. O processador será o A14 Bionic de 5 nanómetros e trará o sistema operativo iOS 14.

Quanto às câmaras, este flagship terá uma principal de 12 MP, uma telefoto de 12 MP e uma ultra grande angular também de 12 MP e ToF 3D. Já a câmara frontal contará com 12 MP e 3D.

