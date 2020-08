O que podemos esperar do aquecimento futuro do planeta?

Falamos-lhe aqui que esgotamos os recursos naturais disponíveis na Terra, para 2021. Além desta questão, que representa um claro problema, o aquecimento global não é esquecido e muito menos ignorado, pelos cientistas.

A partir de um novo estudo, é explicado o que podemos esperar do aquecimento futuro.

Aquecimento global é uma preocupação da NASA

Em colaboração com cientistas internacionais, Steven Sherwood, cientista climático da University of New South Wales, na Austrália, elaborou um estudo sobre o aquecimento futuro.

Pelo que sabemos, e de acordo com a NASA, a terra aqueceu cerca de 0,8º C, até à última década, e desde os anos 50. Isto, porque, sendo o aquecimento provocado pela concentração de gases com efeito de estuda na atmosfera, nós não temos sido muito cuidadosos a enviar, por exemplo, dióxido de carbono.

Sabemos que a humanidade foi e está a ser responsável pelo aquecimento, neste momento. Contudo, o aquecimento do futuro é uma incógnita, ainda que os cientistas climáticos estejam já a estudar e prever opções.

(A incógnita d)O aquecimento futuro

Há várias razões que tornam o aquecimento futuro incerto. Por exemplo, a quantidade de dióxido de carbono que a humanidade vai emitir, nas próximas décadas, para a atmosfera é desconhecida. Isto, porque esta tendência depende de vários fatores difíceis de prever até a curto prazo.

Assim sendo, os cientistas climáticos elaboraram vários cenários extremos, a fim de prever o futuro das emissões de carbono. Ou seja, montaram uma variedade de cenários que vão do queimar todas as reservas de carvão até encerrar todas as centrais elétricas já amanhã.

No entanto, há outro elemento a ter em conta: a sensibilidade do clima da Terra ao dióxido de carbono. Isto, porque sabemos o quão sensível é agora, mas não sabemos o quão será no futuro.

O novo estudo refere que, hoje em dia, estamos provavelmente presos entre 1,3º C e 2º C de aquecimento a longo prazo. Contudo, não há estudos que não excluem o aumento de 5º C ou 6ºC, até 2100, o que seria catastrófico para o planeta.

Apesar de ser uma possibilidade, Sherwood descarta os piores cenários:

Até 2100, penso que podemos descartar os 5ºC, assumindo que o mundo não se descontrola, mas não 2200, se continuarmos a queimar combustíveis fósseis, até ao final do século e durante o próximo.

Assim sendo, o cenário expectável fixa-se nos 2º C/3º C de aquecimento, até 2100, uma vez que, segundo os cientistas, o planeta muito dificilmente conseguiria descer dessa linha. Aliás, o cenário mais otimista de aquecimento futuro envolve uma drástica redução da utilização de carvão, petróleo e gás, até 2050.