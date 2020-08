E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Experimentámos os novos Microsoft Surface Go 2 e Surface Book 3, falámos de novidades nos próximos lançamentos da Samsung, da Apple e da Amazfit, do desempenho inicial da rede Starlink, e muito mais.

O desenvolvimento de smartphones tem que se ir reinventando para se poder oferecer algo novo ao consumidor e, assim, continuar a ser um segmento apelativo. Dos smartphones com ecrã completo, aos modelos com zoom ótico absolutamente incrível, até ao zoom digital de mais de 100 vezes, agora qual será o próximo passo?

A Huawei começa a revelar um pouco daquilo que quer oferecer no futuro.

A Cubot atua, essencialmente, no segmento de entrada dos smartphones e agora acaba de anunciar o lançamento de dois novos smartphones, em concreto, do Note 20 Pro e do C30. São dois modelos bastante acessíveis, com características muito interessantes para a gama.

Saiba mais sobre os novos Cubot Note 20 Pro e Cubot C30.

Elon Musk criou a rede de Internet Starlink através da sua empresa SpaceX. Este projeto teve início no ano de 2015 e tem estado em desenvolvimento deste então, apresentando melhorias ao longo do tempo.

Mas uma dúvida que sempre pairou no ar é qual a velocidade das ligações que esta rede permite atualmente. E agora novos dados respondem indicando que a Starlink tem a capacidade de alcançar 60 Mpbs, tendo o objetivo de conseguir chegar aos 1 Gbps.

A Microsoft apresentou este ano as duas novas propostas para a sua linha Surface. O Surface Go 2 e o Surface Book 3 surgem, portanto, como duas opções posicionadas em gamas diferentes e direcionadas para públicos distintos.

Num primeiro contacto com os dois tablets/computadores existem alguns pormenores que merecem ser referidos.

A Terra alberga vida porque existem características propícias para tal. O Sol está à distância certa do planeta, há abundância de água líquida, mas distribuída a não cobrir todo o solo. Além disso, temos uma atmosfera agradável e densa que nos protege da radiação e dos vários perigos vindos do espaço. Contudo, o escudo da Terra é o campo magnético, este protege a nossa atmosfera de partículas carregadas que voam pelo espaço e que, de outra forma, a rasgariam lentamente.

O campo magnético tem sido alvo de muita atenção, pelas mudanças que tem sofrido e agora os cientistas observaram alterações muito intrigantes.

Depois de a fabricante chinesa TLC ter informado publicamente que iria deixar de produzir a BlackBerry já em agosto, os consumidores julgaram que este seria o fim permanente da popular marca.

Mas, surpreendentemente, a BlackBerry acaba de anunciar que vai voltar em 2021 com uma novidade. A marca pretende regressar já com os seus novos smartphones 5G.

Está a aproximar-se a data de apresentação e lançamento da Xbox Series X. A consola da Microsoft, que recentemente foi fotografada num evento tecnológico na Alemanha, deverá chegar já a partir do mês de novembro.

As novidades vão sendo conhecidas gradualmente e agora a Microsoft apresentou o novo painel de controlo para os gamers gerirem tudo acerca da nova Xbox.

A aprendizagem de programação é considerada, nos dias de hoje, a nova alfabetização do século XXI. Segundo as boas práticas esta vertente desenvolve uma série de competências essenciais para o nosso futuro e prepara-nos para os desafios da era digital. Assim, a nossa sugestão para entrar no mundo da programação é usar um Kit de iniciação Grove de Arduino.

Este kit vem acompanhado com tudo o que precisa para se dedicar a programar e ver logo os resultados.

Foi alcançado um novo recorde de velocidade de transmissão de dados via Internet. Assim, foram transferidos 178 terabits, por segundo, numa experiência levada a cabo pela University College London (UCL). Para perceber de forma mais clara, a esta velocidade seria possível descarregar toda a biblioteca disponível na Netflix em menos de um segundo.

O novo recorde é cinco vezes mais rápido do que o anterior, alcançado por uma equipa no Japão.

A Sony já anunciou a sua próxima consola PlayStation 5 que deverá chegar ao público antes do Natal. São muitas as novidades conhecidas, jogos que estarão disponíveis, acessórios… mas os preços ainda estão por descobrir.

Hoje foi partilhada na sua conta de YouTube e redes sociais, o primeiro vídeo publicitário da PS5, onde são destacados alguns recursos imersivos.

Os smartphones dobráveis estão em voga e são atualmente o ponto de inovação dado aos smartphones como tentativa de trazer algo novo à saturação do mercado. No entanto estes equipamentos têm uma condicionante para a grande parte dos consumidores, que é o preço elevado.

A pensar numa forma de fazer chegar esta novidade ao alcance da população, a Samsung está assim a planear o lançamento de um smartphone dobrável mais acessível à carteira de todos.

O mundo anseia pela tão aguardada apresentação e lançamento dos novos iPhones da Apple. Mas parte da surpresa pode ter sido agora desvendada antes do tempo. Pois supostas imagens e especificações do iPhone 12 Pro Max foram agora divulgadas na Internet.

A imagem foi partilhada por uma fonte chinesa e mostra a possível parte traseira daquele que será o iPhone 12 mais caro da nova linha da empresa de Cupertino.

A Amazfit é uma marca de smartwatches da Huami, empresa do ecossistema Xiaomi que produz as populares Mi Band. A qualidade dos smartwatches da Amazfit está mais do que comprovada, e os sucessores dos Amazfit GTR e GTS estarão para chegar.

No entanto, antes disso, deverá ser lançado um novo modelo com ecrã curvo, o Amazfit X.