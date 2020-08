Análise ao Kit de iniciação Grove de Arduino

A aprendizagem de programação é considerada, nos dias de hoje, a nova alfabetização do século XXI. Segundo as boas práticas esta vertente desenvolve uma série de competências essenciais para o nosso futuro e prepara-nos para os desafios da era digital. Assim, a nossa sugestão para entrar no mundo da programação é usar um Kit de iniciação Grove de Arduino.

Este kit vem acompanhado com tudo o que precisa para se dedicar a programar e ver logo os resultados.

Kit de iniciação Grove de Arduino com 10 sensores e 12 projetos – Seed

Por tudo o que implica em termos de raciocínio, criatividade e pensamento computacional, é notória a aposta no ensino da programação e robótica às crianças e jovens nas escolas e mesmo na produção de brinquedos com o conceito global STEAM – Ciências (Science), Tecnologia (Technology), Engenharia (Engineering), Artes (Arts) e Matemática (Math).

Segundo os novos pressupostos académicos, esta mudança de filosofia visa uma transformação de meros consumidores passivos de tecnologia, para produtores e criadores ativos de tecnologia. Assim, nesta linha, analisamos este kit de iniciação “Grove Beginner Kit for Arduino” da SEEDStudio.

Programar com Arduino é fácil e divertido

As unidades de microcontrolador (MCUs) Arduino são excelentes permitindo uma variedade de diferentes projetos. Conforme poderão presenciar, estes vão de simples produções até estruturas bastante elaboradas. Estão disponíveis várias placas desde Arduino oficiais a clones Arduino não oficiais, que oferecem uma infinidade de soluções e recursos.

No entanto, especialmente para os recém-chegados a esta área, sejam estudantes ou hobbistas, fazer a escolha certa para esta iniciação pode ser complicado e assustador.

O “Grove Beginner Kit for Arduino” da SEEDStudio vem dar uma grande ajuda quer para iniciantes, quer para os mais experientes.

Pode usar este kit Arduino mesmo sem qualquer conhecimento

Este kit, propõe-se a, de uma maneira amigável e acessível, ajudar todos aqueles que querem dar os primeiros passos ou fazerem projetos mais elaborados. Assim, este vem, para além do MCU, com uma variedade de módulos pré-instalados.

Conforme foi pensado, o material permite, sem qualquer necessidade de ligação externa, solda ou equipamento de terceiros, realizar um enorme conjunto de experiências e projetos.

Então, a placa poderá ser usada quer no conjunto como lhe chega às mãos, quer separando cada módulo. Se a ideia for algo muito específico, então podemos separar fisicamente os módulos e usar para os projetos mais concretos.

Componentes do kit de iniciação Grove de Arduino

Neste kit, disponibilizado ao Pplware pela Mauser.pt, estão incluídos um MCU Arduino UNO (Compatível), 10 diferentes módulos já ligados fisicamente entre si, sensor de temperatura e humidade, celerímetro de 3 eixos, sensor de pressão do ar, sensor de luz, potenciómetro rotativo, sensor de som, LED, campainha, botão e display OLED, um kit de cabos de ligação e comunicação USB.

Disponibiliza aos utilizadores um manual online e plataforma de apoio onde podem encontrar um conjunto de aulas exemplo e ideias de diferentes projetos explicados passo a passo.

Grove Beginner Kit for Arduino é constituído por:

Arduino UNO compatível;

Sensor Temperatura e humidade;

Sensor de pressão do ar;

Acelerómetro de 3 eixos;

Sensor de Som;

Sensor de luz;

Potenciómetro rotativo;

LED;

Besouro;

Display OLED;

Cabo micro USB;

Cabos de ligação Grove;

Plataforma online de apoio;

Meter as mãos na massa… ou na programação

Realizamos a análise a este kit, e de uma maneira rápida e fácil, desenvolvemos alguns programas de teste a diferentes módulos, bem como programas que interagiam com vários módulos em simultâneo.

Desde logo quisemos testar o display OLED, o sensor de temperatura e humidade, o sensor de luz e o sensor de 3 eixos. O que concluímos é que se trata de um kit muito intuitivo, com muita informação de apoio no manual e plataforma online, e que nos entusiasma a querer experimentar ainda mais para além das ideias que vão surgindo para a sua utilização.

Tendo em conta a relação preço/qualidade/funcionalidade trata-se uma excelente solução para o que propõe. A nível escolar, permitiria a professores e alunos realizar um excelente trabalho nesta área e potenciar o ensino da programação e robótica beneficiando-se de tudo o que foi apresentado na introdução deste artigo.

Mauser.pt