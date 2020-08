BlackBerry vai voltar ao mercado em 2021 com smartphones 5G

Depois de a fabricante chinesa TLC ter informado publicamente que iria deixar de produzir a BlackBerry já em agosto, os consumidores julgaram que este seria o fim permanente da popular marca.

Mas, surpreendentemente, a BlackBerry acaba de anunciar que vai voltar em 2021 com uma novidade. A marca pretende regressar já com os seus novos smartphones 5G.

BlackBerry é um nome que já deixou de ser ouvido regularmente há algum tempo. No entanto, na altura do seu lançamento, em janeiro de 1999, a linha de telemóveis foi uma das mais populares do mundo, conseguindo obter bastante sucesso entre os consumidores.

A marca pertence à empresa canadiana com o mesmo nome e alguns dos seus equipamentos contavam mesmo com o sistema operativo próprio, o BlackBerryOS. Os telemóveis tinham tudo, na época, para reinar entre os demais e isso verificou-se durante uns anos largos.

No entanto a BlackBerry, tal como outras marcas icónicas, não conseguiu acompanhar as tendências e inovações que foram surgindo no segmento dos dispositivos móveis. Por essa razão a sua popularidade entrou em declínio, dando espaço para outras marcas, muitas delas chinesas, que entretanto surgiram com novidades apelativas para o mercado.

Assim, no seguimento dessa realidade, em fevereiro deste ano a fabricante chinesa TLC, que foi um dos salva-vidas da BlackBerry, comunicou o fim da produção dos seus equipamentos. E isto era mais do que meio caminho andado para o fim definitivo da marca.

BlackBerry vai voltar em 2021 com smartphones 5G

Se estava desiludido com o possível fim da BlackBerry então as novidades vão deixá-lo mais animado. Isto porque a novata empresa norte-americana Onward Mobility, conseguiu segurar a continuidade da marca canadiana.

De acordo como novo site da BlackBerry, a marca vai voltar ao mercado já em 2021 trazendo os seus novos smartphone 5G.

A empresa celebrou um acordo com a chinesa FIH Mobile, uma subsidiária da fabricante Foxconn, que irá projetar e produzir os novos equipamentos da BlackBerry. A mesma subsidiária tem em mãos a produção de smartphones de outras marcas, como por exemplo da Nokia.

Para já não há mais pormenores sobre os novos smartphones da BlackBerry, mas a empresa adianta que o objetivo é oferecer a todos os negócios os dispositivos mais produtivos, amigos do utilizador e seguros já alguma vez criados.

Também ainda não há dados sobre se os próximos equipamentos terão como sistema operativo o Android, o BlackBerryOS ou outro.