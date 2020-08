COVID-19: O seu relógio vai dizer-lhe se esteve com alguém infetado

A COVID-19 continua a ser alvo de muita investigação. É verdade que já há muitos avanços, mas não existe ainda uma solução 100% eficaz! Há algumas vacinas em curso, e as que já estão “prontas” têm gerado desconfiança tendo em conta os países onde foram produzidas.

A tecnologia também irá ajudar, especialmente na prevenção da COVID-19. Em breve o seu relógio ou pulseira vão dizer-lhe se esteve com alguém infetado.

Alertas COVID-19 em equipamentos vestíveis…

A Bluetooth SIG quer disponibilizar para relógios e pulseiras inteligentes funcionalidades que permitam que os utilizadores sejam alertados que estiveram em contacto com pessoas que testaram positivo à COVID-19.

Apesar de funcionalidade estar disponível para smartphones, a função criada por Google e Apple ainda não chegou aos “vestíveis”. Nesse sentido, a Bluetooth SIG quer criar um standard para que toda a indústria possa usar o Bluetooth Low Energy (BLE) e disponibilizar a novidade nesses dispositivos. É incrivelmente inspirador ver a colaboração da comunidade Bluetooth com o objetivo de encontrar e criar formas inovadoras de aproveitar a tecnologia Bluetooth para lidar com esta pandemia.

Bluetooth SIG

Para avançar com tal projeto, foi já criado um consórcio do qual fazem parte mais de 130 empresas e fabricantes. O resultado será um novo protocolo ou adaptação do atual que permita tirar partido do “Sistema de Notificação de Exposição”.

A Bluetooth SIG refere que tal projeto não será direcionado apenas para a COVID-19, podendo ajudar a monitorizar outras doenças infecciosas.

Em Portugal está para breve a app STAYAWAY COVID que nos vai ajudar a combater a COVID-19. A app portuguesa de rastreamento à COVID-19 deverá chegar dentro de dias, até porque o decreto-lei que estabelece o responsável pelo tratamento dos dados e regula a intervenção do médico no sistema STAYAWAY COVID já foi publicado. O Pplware teve acesso, em primeira mão, à app STAYAWAY COVID. Podem ver no seguinte link como é.

