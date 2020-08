A Microsoft apresentou este ano as duas novas propostas para a sua linha Surface. O Surface Go 2 e o Surface Book 3 surgem, portanto, como duas opções posicionadas em gamas diferentes e direcionadas para públicos distintos.

Num primeiro contacto com os dois tablets/computadores existem alguns pormenores que merecem ser referidos.

A Microsoft tem na sua linha de computadores portáteis propostas que se adaptam a públicos distintos e necessidades específicas. O Surface Go 2 e o Surface Book 3 são assim opções bastante distintas e os objetivos também o são.

Surface Go 2, o mais leve e pequeno Surface, ideal para toda a família

O Surface Go 2 apresenta-se, desde logo, como uma das mais acessíveis opções dentro da linha de computadores portáteis da Microsoft. Na verdade, é mais que um computador portátil. É também um tablet, pequeno e leve, ideal para utilizadores comuns, sem grandes exigências ao nível da utilização de software específico e de elevado desempenho.

Tem ecrã de 10,5″ e pode ser acoplado um teclado que serve também de capa. A Surface Pen e ainda qualquer outro periférico, incluindo um monitor, podem também ser ligados para oferecer mais produtividade aos utilizadores.

Design e construção

Esta proposta mais acessível da Microsoft, apresenta-se com dimensões muito compactas, para o ecrã de 10,5″ que integra. Tem, portanto, uma estrutura com dimensões de 245 mm x 175 mm x 8,3 mm e pesa 544 gramas.

A construção é em magnésio e a cor disponível é platina. Na verdade, a construção e design dos Surfaces pouco tem mudado ao longo dos anos e há uma grande ligação entre as várias linhas de produtos.

Na traseira do Surface existe o logótipo, espelhado, e a kickstand que se ajusta às mais variadas posições de utilização.

Tem dois botões físicos, o de Volume e Power, altifalantes em stereo com Dolby Audio colocados ao lado do ecrã e, nas laterais, tem uma porta USB Tipo-C, jack de áudio de 3,5 mm e o Surface Connect para carregamento. Adicionalmente tem leitor de cartões MicroSDXC e porta para capa teclado.

A câmara frontal é de 5 MP e inclui, também à frente tecnologia para desbloqueio através do Windows Hello, de reconhecimento facial, que funciona de forma bastante rápida e eficaz.

Já a câmara traseira é de 8 MP. Ambas as câmaras permitem utilização de Skype em FullHD. Existe, além disso, dois microfones para captação de som.

Rede, conetividade e sensores

O Surface Go 2 está disponível em duas versões, sendo que uma delas, a LTE Advanced, permite a inclusão de cartão nanoSIM para ligação à rede móvel LTE. No entanto, vem também com ligação Wi-Fi disponível, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax. O Bluetooth está disponível na versão 5.0.

Como sensores, o utilizador terá à sua disposição o sensor de luminosidade, acelerómetro, giroscópio, magnetómetro e até NFC.

Desempenho

Este computador pode ser adquirido com dois processadores Intel distintos, Intel Pentium Gold 4425Y ou Intel Core m3 de 8.ª Geração. A GPU é uma Intel UHD Graphics 615. Ambos garantem fluidez na execução de tarefas mais básicas, como utilização do Word ou Excel, navegação no browser ou até alguns jogos.

Adicionalmente, o modelo com Pentium Gold pode ser adquirido com uma unidade de armazenamento eMMC de 64 GB ou com um SSD de 128 GB. Já a outra opção, apenas está disponível com SSD de 128 GB.

A versão do Windows disponível é a Windows 10 Home em Modo S. Esta versão apresenta algumas limitações em termos de instalação de software, uma vez que só permite fazer instalações a partir da loja de apps da Microsoft. No entanto, é possível, sem custos sair deste Modo S.

Acessórios e autonomia

Para melhorar a produtividade e usabilidade deste tablet/computador, existem acessórios que a Microsoft disponibiliza. A capa/teclado é um deles.

Esta capa, com acabamento em tecido, inclui teclado QWERTY com teclas retroiluminadas e trackpad com dimensões generosas. O teclado está disponível em azul, vermelho, platina e preto. Em termos de escrita, para o objetivo é bastante confortável.

Já a Surface Pen, também disponível em azul e vermelho, permite uma grande interação com o ecrã, ainda que não seja um acessório essencial para a maioria das utilizações. Será importante para criativos, que trabalhem na área do desenho, da pintura ou da escrita, já que tem grande precisão, não tem atrasos e oferece funcionalidades acrescidas. Mas, para utilização no dia a dia, é dispensável.

Estes acessórios têm, contudo, um custo acrescido, já que nenhum deles é disponibilizado com o Surface Go 2. Portanto, o teclado custa 129,99 € e a Surface Pen 114,99 €.

Segundo a marca, a autonomia do Surface Book é de 10 horas, um valor ligeiramente ultrapassado durante o tempo de utilização, com navegação no browser e reprodução de vídeo em streaming, essencialmente.

Preço e disponibilidade

O Surface Go está disponível a partir 469,00 €, podendo chegar, no entanto, aos 839 €, na versão LTE com processador Intel Core M3, de 8 GB de RAM e SSD de 128 GB.

Por fim, é importante referir que esta e todas as outras opções de computadores da Microsoft dispõem de condições especiais com desconto de 10%, para alunos, pais e professores.

Surface Book 3, para quem procura alto desempenho

O Surface Book 3 é uma opção mais robusta, ideal para quem necessita de um computador com alto desempenho. Além disso, tem a versatilidade de um tablet, podendo ser usado apenas o ecrã de forma bastante funcional.

Foi concebido, portanto, a pensar em criadores e designers, programadores e criadores de conteúdo digital, sendo compatível com software de alto desempenho, como é o caso do Microsoft Visual Studio, Adobe Premiere Pro, Photoshop ou software CAD.

O modelo que recebemos para testes foi o 15 polegadas, mas existe também uma versão de 13,5 polegadas, disponível a partir de 1 659,00 €.

Design e construção

Também o Surface Book 3 é construído em magnésio e está disponível na cor platina. Em termos de dimensões e peso, o modelo de 13,5″ mede 312 mm x 232 mm x 13-23 mm e pesa 1.534 g. Já o modelo de 15″ mede 343 mm x 251 mm x 15-23 mm e pesa 1.905 g. Estes valores poderão variar ligeiramente dependendo do processador, no caso do modelo de 13,5″.

O ecrã, em qualquer um dos tamanhos, tem tecnologia PixelSense e ambos apresentam assim informação no formato 3:2. O modelo de 15″ tem resolução de 3240 x 2160 píxeis e o outro modelo de 3000 x 2000 píxeis.

A construção do Surface Book tem a particularidade de trazer um teclado que, com um toque numa tecla, se desintegra do ecrã, podendo assim ser utilizado como tablet.

O teclado tem um acabamento curvo, o que cria uma harmonia visual e conforto na utilização. A dobradiça é característica destes modelos Surface, sendo robusta e permitindo um bom ajuste do ângulo do ecrã.

Como botões físicos, apresenta também o botão de controlo de volume e outro para ligar e desligar. Tem então como interfaces de ligação duas portas USB 3.1 e uma porta USB Tipo-C. Inclui ligação para ficha de áudio de 3,5 mm e duas portas Surface Connect, uma no ecrã e outra no teclado. Adicionalmente, oferece ainda leitor de cartões SDXC.

Na frente, por cima do ecrã, existe o sistema de autenticação facial Windows Hello e uma câmara de 5 MP que permite fazer videochamada em 1080p no Skype. Já a câmara traseira é de 8 MP. Inclui, além disso, dois microfones e altifalantes frontais em stereo com Dolby Atmos.

Rede, conetividade e sensores

O Surface Book 3 tem Wi-Fi 6, compatível com 802.11ax, Bluetooth 5.0 e ainda Xbox Wireless incorporado (apenas no modelo de 15”). Inclui sensor de luz ambiente, de proximidade, acelerómetro, giroscópio e magnetómetro.

Desempenho

O Surface Book 3 testado integrava o processador Intel Core i7-1065G7 de 10.ª Geração, 16 GB de RAM e SSD de 256 GB. Pode, no entanto, ser configurado com 32GB de RAM e com SSD de 512 GB ou 1 TB. De referir, por exemplo, que este último modelo custa 3449 €.

A versão de 13,5″ pode ser, portanto, adquirida com Intel Core i5-1035G7 ou i7, com as mesmas versões de armazenamento e memória anteriores, ou com uma mais básica de 8 GB de RAM e SSD de 256 GB.

Em resumo:

Surface Book 3 de 13,5″:

Processador Intel Core i5 – 8 GB + 256 GB



Intel Core i7 – 16 GB + 256 GB



Intel Core i7 – 32 GB + 512 GB



Processador Intel Core i7 – 32 GB + 1 TB

Surface Book 3 de 15″:

Intel Core i7 – 16 GB + 256 GB



Intel Core i7 – 32 GB + 512 GB



Processador Intel Core i7 – 32 GB + 1TB

Tal como já foi referido, o computador foi projetado para ser utilizado em tarefas de alto desempenho. É importante evidenciar que o modelo de 15″ tem uma GPU NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti com Max-Q Design com 6 GB de memória gráfica GDDR6.

Nos testes, foram utilizados dois softwares de edição de vídeo e foto, os Adobe Premier Pro CC e PhotoShop CC. Em ambos, não existe nenhum problema de fluidez a relatar.

Acessórios e autonomia

A Surface Pen tem também o seu papel de destaque e, ao contrário do modelo anterior, dependendo das tarefas a executar, a caneta poderá ser essencial na produtividade do utilizador. Além disso, existem outros acessórios que poderão marcar a diferença, como é o caso de um rato ou até do Surface Dial, que não foi testado.

Por fim, em termos de autonomia, as 17,5 horas prometidas pela marca em “utilização normal” talvez sejam atingidas. Mas com a utilização deste tipo de software os tempos reduzem substancialmente, tendo sido conseguidas 8 a 9 horas de utilização, o que não deixa de ser um valor muito bom para um computador portátil.

Preço e disponibilidade

O Surface Book, também com preços especiais para alunos, pais e professores, pode ser adquirido, com o preço base de 1659 €. O modelo de 15 polegadas em testes, pode ser adquirido por 2379 €.