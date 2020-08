Vakk Lite: O aspirador portátil sem fios que carrega como um smartphone

Sempre que suja alguma coisa lá por casa ou no carro, não é prático ir buscar o aspirador “grande”? Pois bem, felizmente hoje há equipamentos para quase tudo e de “fácil e cómodo” uso.

A sugestão de hoje é o novo Vakk Lite, um aspirador portátil, com um design muito elegante e muito potente.

Procura um aspirador para ter lá por casa, no trabalho ou no carro que seja descomplicado de usar? Sem fios, fácil de arrumar, mas que seja eficaz no seu trabalho?

O Vakk Lite é tudo isso e muito mais num equipamento que pesa apenas 598 g e quem tem 313 (L) x 72 (⌀) mm no que diz respeito a dimensões.

Principais especificações e conteúdo da embalagem

Especificações

Potência Máxima: 80 W

80 W Pressão : 4.2 kPa

: 4.2 kPa Bateria : 2200 mAh

: 2200 mAh Autonomia : 10-15 min*

: 10-15 min* Carregamento : 3 h*

: 3 h* Capacidade : 100 mL

: 100 mL Dimensões : 313 (L) x 72 (⌀) mm

: 313 (L) x 72 (⌀) mm Peso: 598 g

Dentro da embalagem podemos encontrar:

1 x Aspirador Vakk Lite

1 x Cabo de carregamento USB

1 x Acessório com escova

1 x Acessório de extensão

1 x Manual de utilizador

Além do design e do tamanho compacto, o novo Vakk Lite destaca-se também na grande na sucção com 80 W e com uma prática extensão 2-em-1. Este equipamento vai ajudá-lo a aspirar o pó, migalhas, areias, comida de animal nos lugares mais difíceis de alcançar, incluindo cantos e superfícies suaves.

Tendo em conta o facto de ser portátil, este aspirado pode ser usado praticamente em todo o lado. Seja em casa, no trabalho, no carro ou até levá-lo de férias.

Vakk Lite: Carregue-o em casa ou até no carro como um smartphone

Uma vez que este aspirador tem uma interface microUSB para carregamento, pode ser carregado até com o cabo do seu smartphone (se tiver esta interface) ou até no isqueiro do carro. Com a bateria carregada é possível usá-lo durante 10-15 minutos.

De referir ainda que o Vakk Lite até pode cabe no suporte de copos do carro ou no porta documentos.

Aproveitem a Promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir este aspirador Vakk Lite com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda).