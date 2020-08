“Epic Games desafia Spotify e Sonos a criar coligação anti-App Store”

A Epic Games tem uma relação complicada com a Apple e com a Google. Estas empresas criaram um ecossistema, investiram milhões, para oferecer aos seus utilizadores e clientes, produtos e serviços à medida. Quem quiser fazer parte destas montras tem de concordar com as regras. A editora do Fortnite não concorda e lançou-se numa cruzada para contrariar as políticas relacionadas com as comissões pedidas nas lojas de apps.

Para fortalecer o braço de ferro, a Epic Games está a angariar aliados. Assim, a empresa quer que o Spotify e a Sonos engrossem o clube.

Epic quer Spotify e Sonos para guerra contra a Apple?

A Epic Games, empresa que criou o famoso jogo Fortnite, está a recrutar uma equipa de empresas com ideias semelhantes para se juntar à luta contra a Apple e contra as políticas da App Store, de acordo com um relatório da The Information (acesso pago).

Segundo a publicação, a Epic tem estado a contactar outras pessoas e empresas que têm posições idênticas e que discordem das regras estritas da App Store. Duas dessas empresas são supostamente a Sonos e a Spotify. No entanto, nenhum destas entidades ingressou oficialmente na coligação.

Preâmbulo de um problema de cumprimento de regras

Esta “guerra” espoletada pela Epic contra a Apple e contra a Google não apareceu agora. Conforme sabemos, já no passado, para a inclusão do Fortnite no Android, a empresa lutou bastante nas negociações para levar o jogo à loja do Android. Houve negociações anormais entre a produtora do Fortnite e a Google, com duras acusações de parte a parte. Mais tarde, a própria Epic, pela voz do seu CEO, acusou o Android de ser “falso sistema aberto”.

Por várias vezes, as regras das lojas de aplicações da Google da Apple foram postas em causa, até que a Epic prevaricou e foi colocada fora da App Store e Play Store.

As regras são como o sol, quando nasce é para todos

Posta fora das maiores lojas de aplicações do mundo, o jogo irá certamente sofrer duras perdas de receita. Além disso, as acusações e intervenções junto dos tribunais, têm tido um efeito pernicioso junto das proprietárias das lojas.

No caso da Apple, numa declaração partilhada com Mark Gurman da Bloomberg, a Apple disse que “não abriremos uma exceção para a Epic porque não achamos correto colocar os seus interesses comerciais acima das diretrizes que protegem os nossos clientes”.

Segundo o que foi veiculado pela empresa de Cupertino, “o problema que a Epic criou para si mesma pode ser facilmente resolvido” se a Epic enviar uma versão da app Fortnite que não ofereça uma opção de pagamento direto para o seu V-Bucks no jogo. A Apple removeu o Fortnite da App Store na semana passada por oferecer aos jogadores uma alternativa ao seu mecanismo de compra dentro da aplicação.

Declaração completa da Apple:

A App Store foi projetada para ser um lugar seguro e confiável para os utilizadores e uma ótima oportunidade de negócios para todos os programadores. A Epic tem sido uma das editoras de maior sucesso na App Store, crescendo num negócio multimilionário que atinge milhões de clientes iOS em todo o mundo. Queremos muito manter a empresa como parte do Apple Developer Program e as suas aplicações na Store. O problema que a Epic criou para si mesma pode ser facilmente resolvido se eles enviarem uma atualização da sua aplicação que a reverta a cumprir as diretrizes com as quais concordaram e que se aplicam a todos os programadores. Não abriremos exceção para a Epic porque não achamos certo colocar os seus interesses comerciais à frente das diretrizes que protegem os nossos clientes.

Coligação poderá “dobrar” a Apple?

Apesar de se perceberem alguns dos contornos desta angariação, os objetivos deste hipotético grupo ainda não são totalmente claros. Supostamente, estas empresas terão interesses em comum contra a Apple, ou contra o seu modelo de negócio na App Store. Aliás, este assunto tem estado nos radares dos investigadores antitruste.

Contudo, nem todas as empresas céticas da Apple estão dispostas a se arriscar. O relatório indica que:

Várias grandes empresas de tecnologia também estão preocupadas com as políticas da App Store da Apple, mas podem estar relutantes em entrar em qualquer grupo formal porque estão a enfrentar as suas próprias investigações antitruste. Ainda assim, a campanha da Epic já estimulou alguns deles a intensificar as suas críticas às práticas da Apple .

Então, se a Epic aceitou as regras e entrou no negócio, tendo lucrado milhões, como refere a Apple, qual será o plano para estar a “desafiar” outras empresas a atacar a empresa de Cupertino?

Leia também: