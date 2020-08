Under the Jolly Roger vai navegar na Switch

Os piratas preparam-se para invadir a Nintendo Switch. Isto, pois, a HeroCraft anunciou recentemente o jogo Under the Jolly Roger para a consola da Nintendo.

Venham conhecê-lo um pouco melhor.

Não, não se trata do álbum da velhinha banda alemã de rock, Running Wild. Under the Jolly Roger, é um Pirate Action RPG publicado pela HeroCraft e que em breve vai chegar à Nintendo Switch.

Isto segundo um comunicado recente da empresa de desenvolvimento russa, o jogo chegará à Nintendo Switch a 3 de setembro.

Numa observação superficial, Under the Jolly Roger apresenta fortes semelhanças com o jogo Sea of Thieves. Desde o fato do jogo decorrer no mar, até à capacidade de personalização dos navios e todo o ambiente criado em redor do jogo, muitas serão as semelhanças com o jogo da Rare.

Under the Jolly Roger é um jogo que irá possuir um vasto mapa open-world onde o jogador vai evoluir com os seus navios corsários.

Existirão dezenas de colónias e aldeamentos espalhados pelo mapa que, tanto serão fonte de receita através de saques e ataques, como serão ponto s de comércio.

O jogo contará com centenas de quests a serem completadas e que passarão muitas delas por ataques a navios comerciais (ou não) que navegam naquelas águas. Segundo a HeroCraft, serão inúmeros os navios a partilharem o mar com o jogador, pelo que ação não faltará.

Segundo o que se sabe do jogo, o jogador não terá de ser obrigatoriamente um corsário, podendo enveredar por um carreira de comerciante.

Existem dezenas de ilhas espalhadas pelo mapa com as quais o jogador pode fazer comercio (independentemente da proveniência da carga).

Pelo que dá para perceber irão existir dezenas de opções de personalização dos nossos navios, não só a nível estético como ao nível de armamento. Canhões, lança-chamas, morteiros… existirá muito por onde melhorar.

A capacidade de combate dos nossos navios em Under the Jolly Roger, será extremamente importante por vários motivos. Primeiro, pois as ações de saque e combate com outros navios dependem da forma como nos encontramos armados (além da destreza do jogador) e, por outro lado, convém estar bem preparados para que nos possamos proteger dos ataques dos monstros marinhos que também habitarão Under the Jolly Roger.

Under the Jolly Roger chega à consola da Nintendo, à Switch, a 3 de setembro.