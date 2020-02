CEO da Epic Games acusa o Android de “falso sistema aberto”

Um dos trunfos do sistema operativo Android é a suposta liberdade. Na verdade, esta característica é muitas vezes confundida com falta de regulação e controlo. Contudo, o sistema operativo mobile da Google tem a fama de permitir certas ações sem que a empresa tenha de dar o aval. Segundo Tim Sweeney, o responsável pela empresa que criou o Fortnite, a suposta liberdade que o Android se tem gabado desde o seu início é completamente falsa.

O CEO da Epic Games diz também que dentro do iOS… as coisas ainda são piores!

Android goza de uma falsa liberdade

A suposta liberdade que o Android se tem gabado desde o seu início é completamente falsa. Contudo, a situação no iOS é ainda pior. Pelo menos, é o que pensa Tim Sweeney, o responsável pela editora de videojogos Epic Games, mãe do famoso Fortnite.

Durante a Cimeira DICE 2020 na cidade americana de Las Vegas, Sweeney não hesitou em aproveitar a sua posição como uma das grandes referências na indústria dos videojogos para tentar chamar a atenção das empresas por detrás das plataformas móveis mais utilizadas.

Segundo ele, a sua intervenção tem como objetivo tornar a indústria mais aberta e assim acabar com o alegado monopólio da Google e Apple, em favorecimento de uma maior liberdade dos jogadores.

Google cria dificuldades na instalação do Fortnite nos dispositivos Android

Tim Sweeney foi algo cáustico ao apontar o dedo à falsa liberdade que dizem haver no Android. Segundo ele, o Android é um “falso sistema aberto” devido à decisão da Google de colocar barreiras à frente dos utilizadores que querem descarregar e instalar o Fortnite nos seus dispositivos.

Embora a Epic Games pareça estar a tentar, o Fortnite ainda não está presente na Loja do Google Play. Isto porque a empresa não pretende deixar a Google manter uma boa parte das receitas geradas pelo jogo sob a forma de comissões.

Sweeney refere mesmo que há certas medidas que foram colocadas para afastar os jogadores de instalar o jogo através de fontes fora da loja de apps da Google. Segundo ele, aparecem “pop-ups assustadores” ao tentar fazer o download do Fortnite fora do Google Play. Neles, o Google especifica os riscos que podem envolver este download e a instalação de uma aplicação através de uma fonte externa.

iOS ainda é pior!

O lugar era o propício para o CEO da Epic Games disparara em todas as direções. A Cimeira DICE 2020 deu a Sweeney a oportunidade de disparar também contra a Apple. Conforme referiu, a situação é ainda pior no iOS do que na plataforma móvel do Google. No entanto, o Fortnite está disponível para download na App Store da Apple.

Portanto, as plataformas estão-se a fechar, indo a Google ao encontro do que a Apple já faz há anos. Se por um lado está em causa a segurança dos utilizadores, por outro, o motivo económico está fácil de perceber. Afinal, o “Android é um falso sistema aberto”.