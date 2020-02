O Microsoft Excel é um dos melhores softwares de produtividade para trabalhar em folhas de cálculo. Uma das suas funcionalidades é a capacidade de tradução, nativamente incorporada.

Saiba como pode usar esta capacidade e, assim, perceber tudo o que consta no documento com o mínimo de esforço!

Usado por milhões de utilizadores em todo o mundo, o Microsoft Excel é um dos produtos de software mais populares da gigante tecnológica de Redmond. Não obstante, a sua natureza faz com que seja temido por alguns utilizadores.

Apesar disso, a sua interface está cada vez mais amigável, não reduzindo nas funcionalidades. Naturalmente é usado sobretudo para tratar dados – maioritariamente numéricos – mas as suas capacidades são quase infinitas.

Inclusivamente, o Excel tem um tradutor incorporado que permite traduzir conteúdos das células da folha de cálculo de forma rápida e simples.

Como usar o tradutor nativo do Microsoft Excel

Imaginemos que estamos perante uma folha de cálculo com vários dados numéricos, mas que contém também texto num idioma que não dominamos. O nosso primeiro instinto é recorrer a um dos tradutores que estão disponíveis pela Web, mas tal é desnecessário!

A Microsoft incorporou um tradutor no Excel que é bastante simples de usar. Para tal, basta selecionar a célula que pretende traduzir. Nos menus principais – Base, Inserir, Desenhar, Esquema da Página, Fórmulas, Dados, Rever, Ver – deve selecionar Rever.

Aqui, encontrará imediatamente a opção Traduzir. Clique nesta opção e imediatamente abrir-se-á o tradutor, logo ao lado da folha de cálculo. No nosso caso, traduziu do português – idioma automaticamente detetado – para inglês. No entanto, tem dezenas de idiomas à escolha!

Para mudar a célula a ser traduzida, basta clicar sobre essa mesma célula que pretende traduzir. Para além disso, na janela do tradutor, ao passar o rato sobre uma determinar palavra, este destaca a sua tradução abaixo, explicando ainda o seu significado.

