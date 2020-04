A Google ganhou? Fortnite para Android chegou finalmente à Play Store

A chegada do Fortnite ao Android foi um processo anormal. A Epic Games decidiu não o colocar na loja de apps da Google, obrigando os utilizadores a terem de fazer uma instalação manual, com todos os problemas associados.

Com uma justificação baseada apenas nos lucros, esta foi uma decisão que não deixou todos os utilizadores satisfeitos. Agora, quase 2 anos depois de ser lançado, o Fortnite chegou à Play Store do Android e pode ser finalmente instalado da forma normal.

Google ou Epic Games, quem venceu?

As trocas de acusações entre a Google e a Epic Games ao longo dos últimos anos foram muitas. A decisão de não a colocar na loja foi justificada com o valor que a Google cobrava pelas subscrições feitas dentro deste canal.

Não estando disposta a abdicar de 30% do valor pago, a Epic Games abriu caminho para que o Fortnite fosse instalado diretamente do seu site. Isto trouxe posteriormente alguns problemas de segurança, bem conhecidos e até já esperados.

O Fortnite chegou à Play Store

Agora, 18 meses depois do seu lançamento, é hora deste jogo chegar à loja de apps do Android. Termina assim uma luta de vontades entre estas duas empresas. Mesmo tendo aceite a necessidade de estar na Play Store, a Epic Games não o fez de forma satisfeita.

Segundo as suas declarações, esta decisão deve-se às táticas usadas pela Google no Android. Segundo o CEO do estúdio de jogos, a gigante das pesquisas usa táticas que assustam os utilizadores no que toca a apps externas no seu sistema operativo.

Simples de instalar diretamente da Play Store

Ao anunciar que estas são perigosas e podem lesar os utilizadores, acaba por não os deixar tranquilos e afasta-os destas. Há ainda a questão dos 30% de pagamento à Google, que no entender do CEO continua a não ser justo dentro de um sistema aberto.

Fica assim terminada esta batalha. A partir de agora, todos os utilizadores do Fortnite no Android podem aceder à página desta app e realizar uma simples instalação, principalmente como fazem com qualquer outra app.