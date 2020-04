A MUIU 12 está no foco de todos os utilizadores Xiaomi. Esta será a próxima versão da capa de personalização dos seus smartphones e todos querem saber o que vai trazer de novidades e melhorias.

Depois de confirmada para o próximo dia 27 deste mês, é hora de a começar a conhecer um pouco melhor. As informações não param de surgir, ainda que de forma não oficial. A mais recente a surgir dá conta do que será o Dark Mode 2.0, a sua evolução natural

Vão ser muitas as áreas onde a Xiaomi vai inovar na MIUI 12. Depois de confirmada em janeiro pela marca chinesa, deu ontem o passo final ao saber-se que será apresentada já no dia 27, em conjunto com o Mi 10 Youth Edition.

Uma das áreas onde vão haver mudanças é no Dark Mode. Todas as marcas querem investir nesta área, bem como as apps, para assim dar mais aos utilizadores. Chamada Dark Mode 2.0, será uma mudança radical.

Melhorias no ecrã de bloqueio da MIUI 12

A primeira área onde a MIUI 12 mudará no Dark Mode é no ecrã de bloqueio. Em vez de simplesmente suprimir o preto, vai apresentar diferentes níveis de luz e assim manter o máximo das cores naturais, mesmo em cenários de menos luz.

Também as imagens de fundo vão ter este tratamento adaptativo. As cores apresentadas vão adaptar-se ao nível de luz e do Dark Mode, dando ao utilizador uma sensação de adaptação como se passasse do dia para a noite.

Fontes adaptadas às condições de luz nos Xiaomi

Outra área que estará a ser trabalhada são as fontes. Estas vão ter diferentes níveis de espessura e de peso para serem mais simples de ler quando as condições de luz forem mais reduzidas. Assim, o utilizador terá uma interface melhor.

Muitas melhorias no Dark Mode oferecido

Mas a Xiaomi irá ainda mais longe nesta área. Para além do ponto anterior, também o próprio brilho destas será ajustado a cada momento. O efeito será contrário e com mais brilho a fonte será mais escura.

É ainda cedo para que todas as novidades sejam conhecidas. A Xiaomi terá várias surpresas para a MIUI 12 e que vão surpreender todos os utilizadores.

Há ainda a questão dos equipamentos suportados, mas esse é ainda um segredo que a marca chinesa tem bem guardado e só no seu lançamento poderá levantar o véu.