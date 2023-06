FOSSiBOT DT1: quais as características que um tablet robusto precisa de ter?

A FOSSiBOT está a lançar um novo tablet para o mercado, com características de robustez, que fazem dele um produto indicado para vários utilizadores específicos, sendo fundamentais para a sua produtividade. Mas quais as características que um tablet robusto precisa de ter?

Ao pensar nas necessidades para a escolha de um tablet, quais são as primeiras coisas que lhe vêm à mente? Processado, armazenamento, autonomia e tempos de carga?... Estes aspetos, perante as exigências de cada consumidor são cobertos com uma enorme oferta disponível no mercado, mas existem fatores essenciais para outros utilizadores.

Por exemplo, para quem trabalha na construção civil, numa oficina, como mecânico, para quem gosta de aventuras ao ar livre ou simplesmente, quer aproveitar o verão sem preocupações com a água. Nestes casos o ideal será mesmo um tablet robusto.

Ao escolher um tablet robusto deverá ter em consideração os seguintes aspetos:

Certificação IP68, IP69K e MIL-STD-810H Materiais de alta resistência para uma boa durabilidade Bateria com grande autonomia Recursos de comunicação confiáveis Uma boa capacidade de memória RAM, boa câmara e um sistema de som de qualidade

A resistência

O novo FOSSiBOT DT1 é um dos exemplos que se enquadra nesta lista e que será lançado dentro de poucos dias. No vídeo seguinte podem ser vistas algumas situações extremas a que o tablet foi sujeito, passando em todas com distinção. Destaca-se a resistência do ecrã e a resistência a água e poeiras.

https://youtu.be/knXf1XOzYUMO

A classificação IP68 significa que o FOSSiBOT DT1 pode submergir na água até 1,5 metros e tem uma resistência de 99% a poeiras; a classificação IP69K significa que o FOSSiBOT DT1 pode suportar um choque de água quente de 80°C. Além do IP68 e IP69K, o desempenho de tolerância a altas e baixas temperaturas do FOSSiBOT DT1 também é muito bom: mesmo em temperaturas altas ou baixas, o DT1 pode funcionar por várias horas sem qualquer problema.

Para garantir a confiabilidade do FOSSiBOT DT1, a FOSSiBOT testou todos os produtos em condições de alta/baixa temperatura com diferentes padrões antes da entrega.

Bateria e autonomia

O FOSSiBOT DT1 tem uma enorme bateria com capacidade de 11000mAh de vem com carregador rápido de 18W. De acordo com a FOSSiBOT, demora 3 horas e 49 minutos para recarregar totalmente. Considerando a incrível capacidade da bateria de 11000mAh, é uma velocidade de carregamento muito boa.

Em termos de autonomia, segundo os testes da fabricante, o DT1 suporta 816 horas de espera com o cartão SIM inserido, 9,5 horas de música, 6,5 horas de vídeo/jogo em HD.

Outros fatores a considerar

Um bom tablet robusto deve ter capacidade de comunicação confiável. O DT1 passou nas certificações GMS e oferece suporte à rede global. Foi testado para manter uma boa cobertura de sinal e qualidade de comunicação em qualquer lugar da Terra. Em ambiente externo, o DT1 pode ser um bom backup para chamadas e rede confiáveis.

O DT1 tem um ecrã 2K de 10,4 polegadas, além do vidro resistente para uso externo, proporcionando uma boa experiência de visualização de qualquer conteúdo. O FOSSiBOT DT1 está equipado com um processador octa-core MT8788 de 12 nm com uma pontuação de execução AnTuTu de 211984. Jogar jogos ou multitarefas também não será um problema para o DT1, já que suporta expansão de até 8 GB de RAM para atingir 16 GB de RAM. A memória interna de 256 GB pode ser expandida para 1 TB com um cartão microSD, para armazenar mais apps, ficheiros, fotos, vídeos...

A câmera e os altifalantes do DT1 também são relativamente bons entre os tablets robustos. Enquanto a maioria dos tablets robustos usa câmaras abaixo de 32 MP, o DT1 tem uma câmara traseira de 48 MP e uma frontal de 16 MP. Além disso, o DT1 tem 4 altifalantes.

tablet robusto FOSSiBOT DT1 será lançado a partir do dia 12 de junho. Até lá, poderá participar no passatempo disponível no site oficial da FOSSiBOT, onde serão sorteados dois tablets FOSSiBOT DT1.

FOSSiBOT DT1