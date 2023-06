Frio não é um problema para a autonomia desta nova bateria para carros elétricos

O desempenho das baterias é afetado pela temperatura, e tornar os elétricos mais apetecíveis passa por contornar ou resolver esses problemas. Esta empresa chinesa diz ter desenvolvido uma nova alternativa que não perde autonomia com o frio.

Por serem a opção consensual enquanto alternativa aos carros com motor de combustão e uma vez que ainda têm alguns pormenores a serem melhorados, as empresas têm procurado aprimorar os elétricos e aquilo que lhes dá corpo e vida.

Um dos problemas mais mencionados é a autonomia que, além de variar e não ser tão grande quanto o pretendido pelos proprietários, ainda sofre alterações sob temperaturas baixas. Pois bem, esta empresa chinesa afirma ter a solução.

Uma bateria que sobrevive ao frio: mais uns pontos para os elétricos

A empresa chinesa Greater Bay Technology afirma que a sua mais recente bateria para carros elétricos pode ser carregada a velocidades normais mesmo sob temperaturas baixas.

Segundo revelado por Huang Xiangdong, cofundador e presidente, via Bloomberg, a bateria Phoenix utiliza materiais supercondutores e gestão térmica para aquecer de -20º C a 25º C em apenas cinco minutos, permitindo que a bateria carregue "em seis minutos em todas as condições climatéricas".

A bateria Phoenix não só resolve o problema do longo tempo de carregamento dos veículos elétricos, mas também outros problemas. Não importa se é um dia quente ou um dia frio, a autonomia da bateria Phoenix não será afetada.

Alegadamente, além disso, a bateria para carros elétricos ainda consegue (os desejados por muitos) 1.000 km de autonomia.

Quando os veículos elétricos puderem ser conduzidos e mantidos como os carros a gasolina, então haverá uma maior chance de adoção em massa.

Disse Xiangdong, revelando que a empresa está em conversações com outras fabricantes para fazer chegar esta bateria a outros modelos

A Greater Bay Technology espera disponibilizar a bateria ao público já no próximo ano, em carros elétricos da Aion - a terceira marca de veículos elétricos mais popular da China.

