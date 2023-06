Consulado Virtual: Já pode renovar o Cartão de Cidadão fora de Portugal

O Consulado Virtual é uma medida SIMPLEX, financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência, que aproxima os serviços da Administração Pública das comunidades portuguesas residentes no estrangeiro e dá continuidade a uma transformação digital e desmaterialização do sistema consular. Pode renovar o Cartão de Cidadão, pode fazer o registo de nascimento de menores, etc.

Consulado Virtual é uma forma de assinalar o Dia de Portugal

O Consulado Virtual é um esforço conjunto da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas e da Agência para a Modernização Administrativa. O lançamento deste novo canal da rede consular portuguesa é uma forma de assinalar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

A plataforma está disponível a partir de hoje, três anos antes da data prevista. Nesta primeira fase de implementação, permite aceder a nove serviços essenciais:

Registo Consular : inscrição consular; atualização da ficha de inscrição consular; transferência de posto; certificado de registo consular;

: inscrição consular; atualização da ficha de inscrição consular; transferência de posto; certificado de registo consular; Registo Civil : registo de nascimento de menores com idade superior a 1 ano e pelo menos 1 progenitor nacional; registo de nascimento de menores de 1 ano e pedido do primeiro Cartão de Cidadão; registo de óbito;

: registo de nascimento de menores com idade superior a 1 ano e pelo menos 1 progenitor nacional; registo de nascimento de menores de 1 ano e pedido do primeiro Cartão de Cidadão; registo de óbito; Identificação Civil : renovação do Cartão de Cidadão para maiores de 25 anos;

: renovação do Cartão de Cidadão para maiores de 25 anos; Agendamento online de atendimento num posto consular.

A autenticação na plataforma do Consulado Virtual é feita com a Chave Móvel Digital ou com o Cartão de Cidadão e um leitor de cartões, garantindo a segurança dos utilizadores.

