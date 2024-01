Com todo o tipo de ficheiros que recebemos no WhatsApp, os backups podem ocupar muito espaço no Google Drive. Até agora este não era um problema, mas a mudança das regras da Google alterou tudo. Agora, os backups do WhatsApp já começaram a roubar o espaço livre do Google Drive.

Backups do WhatsApp já roubam o espaço livre

Os backups é uma das práticas mais simples e das que oferece mais segurança aos utilizadores em caso de problema. Rapidamente toda a informação pode ser reposta e garantir que nada se perde ou é alterado por um qualquer ataque, ou falha.

No WhatsApp a importância é igualmente elevada, em especial para as conversas, que vamos acumulado ao longo dos anos. É com esta cópia de texto, imagens e vídeos que garantimos a passagem para um novo smartphone ou resolvemos problemas.

Controlar o Google Drive para não ficar ocupado

Se até agora este espaço era ocupado no Google Drive sem ser contabilizado, tudo muda e passa a roubar espaço útil. A promessa desta alteração estava feita para a primeira metade de 2024 e parece que esse momento chegou. Os relatos acumulam-se e dão conta do início da mudança.

Esta parece estar a ser feita de forma gradual, mas deve acelerar em breve para abranger ainda mais utilizadores. Estes acabam assim por perder parte do seu espaço no Google Drive, que fica ocupado pelos backups do WhatsApp.

Uma longa história para estas cópias de segurança

A questão dos backups no WhatsApp tem evoluído ao longo dos anos. Até 2018 eram contabilizados nos serviços da Google. Depois, e até 2023, estes passaram a ser gratuitos e sem roubar espaço. Agora, em 2024, tudo muda e passam novamente a ser contabilizado.

As alternativas existem e nem todos as querem aplicar. A mais lógica, e recomendada pela Google, é a compra de mais espaço no Google Drive. Há ainda quem recomende a criação de uma nova conta e usá-la para os backups do WhatsApp.