Disney+ pode acabar com a dobragem em todos os conteúdos para reduzir as despesas

Vivemos uma época de crise em vários setores, o que faz com que as pessoas e as empresas definam algumas estratégias para controlar custos e conseguirem gerir os rendimentos da melhor forma. E as últimas notícias indicam que a Disney+ também poderá acabar com a dobragem em todos os conteúdos da sua plataforma para reduzir as despesas.

Dobragem no Disney+ pode estar perto do fim

Os tempos difíceis fazem com que as empresas tomem decisões também elas mais complexas. E as mais recentes informações avançadas pelo canal Distarplus indicam que, como forma de gerir e melhorar a sua receita, a Disney+ poderá acabar em breve com a dobragem em todos os seus conteúdos.

Os detalhes revelam que, para além da popular platafroma, esta alteração deverá também afetar o outro serviço de streaming da Disney, o Star+. A empresa alegou que esta decisão de redução de custos teria como objetivo melhorar a qualidade do conteúdo disponibilizado.

Contudo, é referido que a empresa de entretanimento apenas iria manter a dobragem nos filmes e séries que tiverem maior sucesso. Caso contrário, esta acessibilidade passará apenas pela presença de legendas e mesmo que um conteúdo seja popular, não significa que seja traduzido para todos os idiomas. Desta forma, os conteúdos da plataforma ficarão apenas disponíveis com o áudio em inglês.

A Disney+ tem sofrido algumas alterações ao longo dos últimos tempos e, das mais recentes, destacam-se a confirmação de que pretende acabar com a partilha de contas, à semelhança da Netflix. É ainda referido que o serviço pode desparacer de alguns países em breve.

Como tal, resta saber se os utilizadores continuarão a pagar para ter um serviço de filmes e séries apenas com áudio em inglês.