CIA está a tentar recrutar no Telegram russos traidores

Costuma-se dizer que em tempos de guerra vale tudo. Recentemente a CIA criou um canal no Telegram onde publicou um anúncio para recrutar russos descontentes com a guerra. Foi também criado um canal de comunicação na dark web e há informações partilhadas em outras redes sociais.

Veja o vídeo partilhado no Telegram

A Agência Central de Inteligência (CIA), avançou com um estilo de programa de recrutamento para conseguir ter "espiões russos", que, na prática, são pessoas que estão descontentes com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

O "programa de recrutamento de traidores russos" disponibiliza um canal no Telegram (atualmente com mais de 5700 seguidores). A CIA publicou pela primeira vez o vídeo no Telegram, que termina com instruções sobre como entrar em contacto com a CIA de forma anónima e segura, segundo revela a CNN. O vídeo também está a ser publicado nas suas outras redes sociais.

O vídeo partilhado no Telegram "não pretende, de forma alguma", ser incendiário ou alimentar a agitação entre a população em geral - onde o presidente russo Vladimir Putin ainda goza de um elevado nível de apoio - mas sim dirigir-se a indivíduos que possam estar indecisos e "desmistificar" o processo de contacto com a CIA. Não menciona Putin nem sequer a guerra na Ucrânia, em parte porque seria "redundante", mas também porque, argumentam, baseia-se em temas "intemporais" que há muito convencem os russos descontentes a contactar a CIA, referem responsáveis da Agência Central de Inteligência.

Desde que a Rússia lançou a sua guerra contra a Ucrânia, em fevereiro passado, a comunidade de serviços secretos dos EUA tem estado "aberta ao negócio", segundo o diretor de operações da CIA, David Marlowe.

James Olson, ex-chefe de contraespionagem da CIA, elogiou os esforços das redes sociais e concordou que hoje é, "provavelmente, o melhor período de recrutamento de russos que já tiveram".