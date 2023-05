Maior evento de Cibersegurança do Interior é no Politécnico da Guarda

O Instituto Politécnico da Guarda realiza a quarta edição da Conferência Internacional de Cibersegurança onde serão debatidas as vulnerabilidades dos sistemas informáticos. O Pplware é Media Partner.

Especialistas, profissionais do setor e docentes apresentarão algumas soluções tornar as redes mais resilientes. Especialista em segurança informática da Cisco falará sobre a forma como as organizações criminosas dedicadas a ataques de ransomware se organizam.

O Instituto Politécnico da Guarda – IPG vai reunir especialistas da área de informática e de cibersegurança para partilha de conhecimentos e práticas ligadas à segurança nas redes. Tiago Pereira, investigador de ameaças de segurança na tecnológica mundial Cisco, vai apresentar os desafios das organizações perante ataques informáticos e explicar como está estruturado o negócio dos ataques de ransomware, uma das maiores ameaças com que as organizações têm que lidar hoje em dia. A quarta edição da Conferência Internacional de Cibersegurança, o maior encontro de cibersegurança realizado no Interior, decorrerá a 17 e 18 de maio no Auditório dos Serviços Centrais do IPG.

“Os ataques informáticos de ransomware – em que um programa malicioso bloqueia o acesso aos ficheiros de um sistema e exige um resgate para o desbloqueio – são sofisticados e resultam muitas vezes em dispendiosas interrupções de negócio, divulgação de dados privados e danos reputacionais”, afirma Tiago Pereira. “Para compreender esta ameaça, é necessário entender não só as técnicas e as tecnologias utilizadas, mas também o negócio e a sua envolvente. É um negócio complexo que envolve muitos agentes e, para que as organizações possam estar mais protegidas, devem conhecer o ‘modus operandi’ dos diferentes agentes”.

O primeiro dia da conferência reunirá no IPG Tiago Pereira, investigador de segurança na Cisco Talos, Concepción Cordón Fuentes, professora na Universidade Internacional de Valença, Lino Santos, coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, Armando Dias Ramos, inspetor chefe da Polícia Judiciária, entre outros. Já no dia 18, os oradores serão Pedro Pinto, docente e responsável pela área da Cibersegurança no IPG, Fernando Melo, professor no departamento de Engenharia Informática do Politécnico da Guarda, e António Rio Costa, consultor no Centro Nacional de Cibersegurança.

A cibersegurança é estratégica para o Politécnico da Guarda, área à qual tem dedicado formações, congressos e workshops, tendo sido uma das primeiras instituições de ensino superior do país a oferecer oferta formativa neste domínio. Recentemente, integrou a rede nacional de Centros de Resposta a Incidentes de Segurança – CSIRT, uma rede de colaboração para a resolução de problemas informáticos.

O Politécnico da Guarda tem estabelecido parcerias com gigantes mundiais da tecnologia, como é o caso da Fortinet e da Noesis, que estão instaladas do seu campus. Também a tecnológica portuguesa Securnet instalou no IPG um Centro de Competências.

“Enquanto agente de ciência e de inovação, o Politécnico da Guarda tem cumprido a sua missão de promover um maior nível de segurança dos sistemas informáticos através de formações em parceria com empresas do setor, como a Fortinet”, afirma Joaquim Brigas, presidente do IPG. “O Congresso Internacional de Cibersegurança é mais uma iniciativa para continuarmos a aumentar a literacia em proteção informática”.

Hoje, para protegermos o que é nosso, temos de estar atentos ao que conhecemos, mas sobretudo, atentos ao que desconhecemos. O Pplware associa-se, mais uma vez a este grande evento, onde a cibersegurança é o tema principal e os especialistas da área dão a conhecer as ameaças e algumas dicas para nos protegermos.

No âmbito do programa C-Academy do Centro Nacional de Cibersegurança, o Politécnico da Guarda capacitou 30 estudantes em Fundamentos de Redes de Computadores, que irão receber os seus diplomas durante a conferência. O programa C-Academy prevê a formação de cerca de 10 mil quadros da Administração Pública e do setor privado na área da cibersegurança nos próximos três anos.

