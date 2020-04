É oficial: Xiaomi Mi 10 Youth Edition chega a 27 de Abril com a MIUI 12

As novidades da Xiaomi estão a ser apresentadas de forma muito rápida. Depois de muitos rumores, a empresa anunciou oficialmente a data de lançamento da sua MIUI 12 e de um novo smartphone, o Xiaomi Mi 10 Youth Edition.

A particularidade deste novo modelo é a sua câmara periscópio que terá um zoom com alcance até 50 vezes.

Xiaomi Mi 10 Youth Edition e MIUI 12 chegam a 27 de Abril

Depois de muita especulação, o dia 27 de abril já era apontado como o escolhido para o lançamento da nova versão da interface de utilizador da Xiaomi, a MIUI 12. Além disso, falava-se de um possível novo lançamento de um smartphone.

Hoje, sem rodeios, Lei Jun da Xiaomi deu a conhecer oficialmente, através da rede social Weibo, tudo o que será apresentado no dia 27 de abril. A Xiaomi escolheu este dia para a apresentação do Xiaomi Mi 10 Youth Edition, um smartphone com câmara periscópio para zoom até 50 vezes, e ainda da tão esperada MIUI 12.

Lei Jun revelou ainda outros pormenores relativos ao Xiaomi Mi 10 Youth Edition noutras publicações seguintes. O destaque vai para as cores “porque a juventude é colorida”. Assim, o novo smartphone estará disponível em gradiente branco e lilás, verde, laranja e azul.

Mas é claro que o destaque vai também para o módulo de quatro câmaras, com uma delas a permitir zoom até 50 vezes. A Xiaomi mostra assim que está a seguir as tendências do mercado e os lançamentos dos seus concorrentes mais diretos.

Não se conhecem as outras especificações das câmaras, no entanto, é esperado que a câmara principal seja de 48 MP e o sensor ultra grande angular de 8 MP.

Relativamente a outras especificações, é avançado que este modelo deverá partilhar muitas delas com o Xiaomi Mi 10 Lite 5G, anunciado recentemente na Europa. Portanto, terá um processador Snapdragon 765G de 7nm, 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Além disso, é certo que suporta rede 5G.

Virá com ecrã AMOLED de 6,57 polegadas e uma resolução de 1080 x 2340 píxeis. No ecrã virá ainda integrado o sensor de impressões digitais e ainda uma câmara de 16 MP.

Resta esperar até dia 27 para conhecer todas as novidades.