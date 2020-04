Com o início da comercialização do novo iPhone SE e as entregas agendadas para o próximo dia 24 de abril, há já indicadores que mostram ser um sucesso, este novo iPhone. Aliás, não só a nível mundial, como por cá, já está a demorar no mínimo duas semanas para a entrega, se o comprar agora.

Portanto, se a Apple acabou com a linha do iPhone 8, agora que chegou o novo iPhone SE, quando aparecerá o iPhone SE Plus?

Adeus iPhone 8

Com a chegada do novo iPhone SE, assistimos à descontinuação do iPhone 8, que deixou no mesmo dia de marcar presença no site oficial da Apple. Assim, percebe-se a continuidade da política da empresa neste capítulo das substituições.

Apesar de ter sido lançado em 2017, o iPhone 8 continuava a ser conhecido pelo seu desempenho e por ter sido o primeiro iPhone a permitir carregamento sem fios, partilhando também o mesmo processador daquele que seria o novo design do iPhone: o iPhone X.

Claro que a Apple, ao descontinuar o iPhone 8, não iria deixar de ter uma oferta para um ecrã de 4,7 polegadas e Touch ID. Ainda há um grande mercado para esse conjunto de especificações.

iPhone SE 2020 parece ser um sucesso à nascença

O mercado está a dar sinais claros que o lançamento do iPhone SE está a correr muito bem. Está já com aura de sucesso, dada a procura que se tem verificado. São vários os indícios desse possível sucesso.

Aliás, com este tempo pandémico, com estas restrições nas escolhas e com os orçamentos a apertar, este modelo da Apple candidata-se mesmo a ser o mais vendido dos iPhones de sempre, podendo bater os recordes do mundo, nas mãos do iPhone 6.

Apesar de não haver ainda números oficiais referentes às pré-reservas do novo modelo (a Apple há já algum tempo que deixou de divulgar números de unidades vendidas), vamos encontrando algumas informações acerca das possíveis quantidades.

Segundo informações, na loja online da Apple, nos EUA, os prazos de entrega para as encomendas do iPhone SE já estão a tornar-se mais distantes. Na verdade, há já modelos em que o stock inicial já está esgotado.

Se o iPhone 8 foi descontinuado, onde anda o iPhone SE Plus?

Apesar de todo o aparente sucesso deste iPhone agora lançado, ficou no ar a possibilidade de que pudesse vir a haver uma versão Plus. Tendo em conta que a estrutura exterior utilizada no SE é a do 8, então deverá ser utilizada a do 8 Plus para o SE Plus.

Esta alteração do tamanho do ecrã irá seguramente encontrar clientes para este modelo maior.

De acordo com Jon Prosser, do canal de YouTube Front Page Tech, e conhecido leaker em temas relacionados com a Apple, esse lançamento não deverá ocorrer tão cedo.

Aliás, deveremos apenas poder contar com ele por volta de março de 2021. Ao que tudo indica, a fórmula será a mesma, ou seja, será utilizada uma “carcaça” anterior, neste caso do iPhone 8 Plus. Contudo, o hardware interior deverá ser atualizado, ainda que com o processador A13 (o A14 deverá ser lançado nos novos equipamentos, em outubro deste ano).

O low cost com características de topo de gama

Uma das características que mais tem surpreendido neste “low cost” da Apple será o facto de ter o processador mais recente da marca. Isso ajudou ao equilíbrio custo/benefício deste equipamento.

Já no caso do iPhone SE Plus, a ser lançado em 2021, será que nessa altura a relação preço/qualidade, com um processador de 2019, terá um grande interesse?

Não podemos esquecer que este modelo superior, que em Portugal deverá rondar os 650 euros, perderá algum brilho, que está a projetar o modelo agora lançado.

Haverá a mesma adesão a esse equipamento? O valor poderá fixar-se perto do valor do iPhone 11, será que valerá a pena um iPhone SE Plus?

Por Sérgio Gonçalves para o Pplware.

