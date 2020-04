Uma das componentes que os utilizadores do Windows 10 mais apreciam é a sua capacidade de personalização. Em especial, gostam de ter sempre novas imagens no desktop, de preferência a serem automaticamente alteradas.

O Bing, mesmo não sendo o motor de pesquisa de referência, tem sempre excelentes imagens. Assim, e juntando estas duas vertentes, a Microsoft criou a ferramenta ideal. Assim, todos podem ter as melhores imagens no seu desktop.

Uma nova cara para o Windows 10

As imagens que o Bing tem no seu fundo são já um ícone deste motor de pesquisa. Criadas pelos melhores fotógrafos, captam a natureza e as obras criadas pelo Homem de forma diferente e completamente única.

Com este manancial de imagens, é lógico que a Microsoft aproveitasse para criar uma ferramenta única. Esta gere as imagens usadas e recolhe todas as novas que vão sendo publicadas. Claro que a sua aplicação é também automática e imediata.

Imagens únicas que o Bing oferece ao desktop

O processo de instalação é igual à de qualquer outra app, sendo completamente automatizada. Devem apenas ter cuidado com as opções apresentadas no início. Apenas avancem após remover as opções de tornar o Bing como a págian padrão e o motor de pesquisa.

Depois de instalado o BingWallpaper, este ficará arrumado na área de notificações da barra de tarefas. É aqui que podem controlar esta aplicação e os wallpapers que apresenta. Estas imagens podem ser recuadas até 7 dias no passado.

Uma app única da Microsoft

Para além do controlo das imagens, que funciona de forma automática, esta área tem outra utilidade. Serve também para ter acesso a informação detalhada sobre cada uma das imagens, não apenas do local, mas também do próprio fotografo.

Há muito que existem apps para recolher as imagens do Bing e que as trazem para o desktop. Esta é a primeira oficial e com o aval da Microsoft. Consegue, de forma simples, tornar o Windows 10 mais atraente e com novidades.