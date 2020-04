Adeus iPhone 8 e 8 Plus! Apple parou de vender estes smartphones

Ontem foi um dia importante para a Apple. Mesmo com toda a confusão que tomou conta do planeta, a gigante de Cupertino tenta manter o seu ritmo normal e nada a impediu de apresentar um novo smartphone.

O novo iPhone SE chegou, ainda que sem a habitual pompa e circunstância. Se todos os olhos estão postos nesta nova proposta, há poucos que deram conta de uma mudança. Com a chegada desta proposta, a Apple disse adeus a 2 dos seus clássicos. O iPhone 8 e 8 Plus deixaram de ser vendidos.

O que foram os iPhone 8 e 8 Plus

Quando foram apresentados em 2017, o iPhone 8 e 8 Plus mostraram o que de melhor a Apple tinha para oferecer como complemento ao iPhone X. Foram a evolução natural dos antecessores 7 e 7 Plus, onde as diferenças em termos de design se encontravam essencialmente na traseira.

Não eram modelos inferiores, mas sim uma visão da marca para quem pretendia um iPhone com um pouco menos do que o modelo de topo oferecia. Mesmo competindo internamento com algo completamente diferente como o X, estes acabaram por ter uma prestação muito interessante no mercado.

iPhone SE veio mudar o paradigma

Agora, com o novo SE a chegar, é hora da Apple fazer uma limpeza natural na sua gama. Os escolhidos foram o iPhone 8 e 8 Plus, até porque as semelhanças entre estes 2 modelos acaba por existir e ser real.

Claro que dentro destes smartphones as diferenças são grandes e o desempenho isso também se nota. Se os modelos mais antigos contavam com A11 Bionic, é agora hora de vermos o A13 Bionic a ser a peça central de toda esta oferta.

Apple renova a oferta de smartphones

Este fim do iPhone 8 e 8 Plus é já um dado adquirido e a Apple parou a sua produção de forma total. A marca também retirou dos seus vários sites internacionais estas propostas. Agora foca-se em especial no novo SE.

Assim, e com esta substituição (lógica), a marca fica apenas com o iPhone XR, iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max e o recém-anunciado SE como propostas para os seus clientes. É uma linha completa e que inegavelmente tem sido suficiente para agradar a todos os públicos.