As formas de nos protegermos contra a COVID-19 são muitas e bem conhecidas. Para além do isolamento social, é essencial manter as mãos lavadas e livres de qualquer elemento estranho. Todos conhecem este procedimento e tentam realizá-lo periodicamente.

Claro que muitas vezes este acaba por ser esquecido, não por não ser essencial, mas simplesmente por estarmos habituados a outros ritmos e rotinas. Para ajudar a combater este esquecimento, a Google e o Wear OS têm uma novidade para o seu smartwatch. A partir de agora vai mesmo deixar de se esquecer de lavar as mãos.

Uma ajuda importante da Google e do Wear OS

Sendo uma peça que muitos já se habituaram a usar diariamente, qualquer smartwatch pode ser útil em várias áreas. Uma delas é mesmo a apresentação de lembretes ou alarmes para que não deixemos passar datas, ou ações que temos de realizar.

Com esta capacidade inata e sempre presente, a Google resolveu dar ao Wear OS uma novidade. Esta surja na forma de um complemento da app Relógio (v5.4.0) deste sistema operativo e está já disponível para todos. Falamos da app Tempo de lavagem de mãos.

Novidade importante para o seu smartwatch

Esta foi descoberta recentemente e faz parte das medidas lançadas pela Google. É uma ajuda essencial para combater a COVID-19. A cada 3 horas lança um lembrete ao utilizador para que este não se esqueça de lavar as mãos.

Para além deste alerta, esta app incentiva o utilizador a lavar as mãos e contabiliza o tempo necessário para que este processo seja feito da forma correta. Para isso tem um temporizador que contabiliza os 40 segundos que entende serem necessários para essa lavagem ser efetiva.

Lavar as mãos e estar protegido contra a COVID-19

Curiosamente, este valor é superior aos 20 segundos que as entidades de saúde estão a recomendar como base. Claro que não tem nenhum problema em ser superior. A Google deu também a possibilidade de chamar esta ajuda falando com o seu assistente.

Não sendo essencial, é uma ajuda importante para os que são mais esquecidos ou que precisam de um incentivo adicional. Se tem um smartwatch com Wear OS atualize a app Relógio e vai ver surgir esta novidade de forma imediata. Depois, só precisa mesmo de seguir os conselhos dados para se proteger um pouco mais.