A Samsung tem feito evoluir os Galaxy Watch e trazido novas funcionalidades para estes smartwatches. Agora, revelou que a notificação de ritmo cardíaco irregular foi adicionada à monitorização de eletrocardiogramas e irá ajudar os utilizadores a acompanharem de perto os ritmos cardíacos anormais.

A Samsung Electronics anunciou que a funcionalidade de Notificação de Ritmo Cardíaco Irregular (IHRN) da app Samsung Health Monitor recebeu a autorização da agência Americana FDA (Food and Drug Administration).

Com a funcionalidade de eletrocardiograma (ECG), a funcionalidade IHRN irá monitorizar proativamente os ritmos cardíacos sugestivos de fibrilhação arterial (AFib). Tudo isto a partir do pulso do utilizador.

As doenças cardiovasculares continuam a ser uma das principais causas de morte mundialmente. Também a fibrilhação auricular - um tipo de arritmia - é amplamente considerada enquanto sinal de alerta para problemas cardiovasculares graves que podem aumentar o risco de acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca e outras complicações cardiovasculares.

Além disso, alguns dos casos de fibrilhação auricular são assintomáticos ou mesmo silenciosos. Isto acaba por deixar as pessoas sem noção do seu real risco.

Deste modo, o Galaxy Watch oferece ferramentas para auxiliar os utilizadores a compreenderem melhor a saúde do seu coração utilizando o sensor Samsung BioActive. Isto inclui a gravação de ECG e a função de alerta de RC que deteta frequências cardíacas anormalmente altas ou muito baixas.

A inclusão da nova funcionalidade IHRN permite aos utilizadores dos Galaxy Watch monitorizar outro parâmetro da sua saúde. Sendo ativado na aplicação Samsung Health monitor, esta funcionalidade deteta batimentos cardíacos irregulares durante um período de leitura constante. Esta análise é efetuada em segundo plano através do sensor BioActive do Galaxy Watch.

Caso exista um determinado número de medições consecutivas irregulares, o Galaxy Watch avisará o utilizador sobre uma potencial atividade de fibrilhação auricular , sugerindo a que este faça um ECG manualmente através do Watch para uma medição mais precisa.

A funcionalidade de Notificação de Ritmo Cardíaco Irregular estará apenas disponível nos mercados da Coreia do Sul e América do Norte.

Esta é parte integrante da recém-anunciada One UI 5 Watch, e deverá chegar em primeiro lugar aos próximos dispositivos Galaxy Watch no final deste ano. Mais tarde deverá chegar para as edições anteriores deste smartwatch.