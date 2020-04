Em 2017 alertamos aqui para o facto de muitos utilizadores estarem a receber chamadas de números internacionais desconhecidos. Os burlões dão um a dois toques e depois aguardam que a chamada seja devolvida. Quem devolve a chamada acaba por ser-lhe descontado no plafond dinheiro.

A “burla” vinha a perder força, mas com a COVID-19 as chamadas internacionais desconhecidas voltaram.

São já vários os relatos que denunciam a burla que está a afetar os portugueses. A ANACOM voltou a tomar conhecimento de possíveis tentativas de fraude através de chamadas com origem em números internacionais, à semelhança do noticiado há cerca de três anos.

Como funciona o esquema fraudulento com números internacionais?

Se tem recebido toques de números internacionais que não conhece (números começados por “00” ou “+” e o indicativo do país) não atenda, nem devolva a chamada. Trata-se de um esquema fraudulento dirigido aos utilizadores do serviço telefónico, com o intuito de os levar a devolver a chamada e, assim, cobrar-lhes um valor que pode ser elevado. Caso tenha um tarifário pré-pago esse valor é imediatamente descontado do saldo do cartão, mas se tiver um tarifário pós-pago pode aperceber-se da situação apenas quando receber a fatura para pagamento.

Segundo a ANACOM, os países de origem e os números utilizados para a prática deste crime vão variando e, por essa razão, bloquear os números não resolve totalmente o problema. O seu operador também não pode impedi-lo de receber chamadas internacionais de um determinado país, pois não é possível distinguir uma chamada legítima de uma fraudulenta.

A Tunísia (com o indicativo +216 ou 00216) é apontada como o país de origem do maior número de chamadas. No entanto, existem também queixas relativas a chamadas com origem noutros países como a Argélia, Marrocos, Congo e Tanzânia.

O número de reclamações tem aumentado nas últimas semanas e os operadores já estão a alertar os seus clientes. A ANACOM recomenda a todos os utilizadores que não devolvam as chamadas que recebam de números internacionais que não conhecem.

Se já passou por esta situação de burla, diga-nos qual foi o número e quanto lhe foi descontado no saldo do seu cartão.