Preparado para pagar mais? O seu próximo smartphone será mais caro

O preço de um smartphone depende de muitos fatores e de muitos elementos. Este valor nunca é conhecido, mas há uma ideia do valor de cada componente. Esta informação vem mostrar um futuro menos positivo para o preço dos smartphones e a razão é muito simples. Há um elemento essencial que vai subir de preço e muito.

O seu próximo smartphone será mais caro

A TSMC, uma das marcas mais secretas das gigantes tecnológicas, está nas notícias com uma decisão que terá impacto direto nos preços dos smartphones. A empresa, líder na produção de chips, prepara-se para aumentar os preços de produção em 5% a 10% em 2026. Esta decisão irá impactar diretamente os preços dos principais modelos de marcas como a Apple e a Samsung.

O novo aumento de preços da TSMC irá afetar a série iPhone 17 da Apple e a família Galaxy S26 da Samsung. Espera-se que este aumento eleve os preços do iPhone 17 Pro e do iPhone 17 Pro Max em aproximadamente 50 dólares (cerca de 42 euros).

No entanto, estas informações ainda não são definitivas. Estes aumentos de preços não se limitam aos modelos de 2026. Os futuros telefones flagship, como as séries iPhone 17 e iPhone 18, também serão lançados com preços mais elevados, resultado desta novidade.

TSCM aumenta preço e isso afeta iPhone

A TSMC, serve muitos dos principais fabricantes de chips, desde a NVIDIA à Apple. Produz tanto os processadores da série A da Apple como os processadores Snapdragon utilizados por muitos fabricantes de telemóveis.

Este não é o primeiro aumento de preços da TSMC. A empresa também aumentou os seus preços em 10% este ano. Isto está a levar as empresas tecnológicas a desenvolver a sua própria produção de chips para reduzir a sua dependência de fontes estrangeiras. No entanto, o sucesso destes esforços é ainda incerto.

Esta onda de aumentos de preços, combinada com a incerteza económica global e o aumento dos custos das matérias-primas, deverá inaugurar uma nova estratégia de preços na indústria dos smartphones. Os analistas do setor alertam que os gigantes tecnológicos serão forçados a repercutir estes aumentos nos consumidores. Isso poderá alterar a concorrência no mercado e o comportamento dos consumidores.