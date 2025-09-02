PplWare Mobile

Preparado para pagar mais? O seu próximo smartphone será mais caro

· Mobile 17 Comentários

Autor: Pedro Simões

  1. Luis Trabalha says:
    2 de Setembro de 2025 às 07:38

    50 euros de aumento e muito? So os salarios subiram mais de 30% nos ultimos 2 anos…queixem se menos

  2. Rui Almeida says:
    2 de Setembro de 2025 às 07:51

    “A TSMC, uma das marcas mais secretas das gigantes tecnológicas,…” Como ?? Mas “secreta” porquê ?? Esta não entendi bem.

  3. Meo says:
    2 de Setembro de 2025 às 08:12

    iphone fold – 2.000€ (aumento 100%)

  4. Mário says:
    2 de Setembro de 2025 às 09:13

    Depende do modelo, o meu próximo smartphone até pode ser mais barato do que eu tenho hoje.

    De resto é tudo igual se os ordenados sobem as coisas também sobem.

  5. Inculto says:
    2 de Setembro de 2025 às 09:16

    Ponham aqui uma única só coisa que não aumente… Até o oxigénio foi cobrado á uns anos atrás porque só respirava em certas zonas quem tivesse máscara…

  6. David Guerreiro says:
    2 de Setembro de 2025 às 09:56

    É a TSMC e a Qualcomm a aumentar os preços a toda a hora. Qualquer smartphone com Snapdragon custa cada vez mais.

  7. PoPeY says:
    2 de Setembro de 2025 às 10:32

    Quando troco um S20 ultra por um S25 ultra e nao percebo as diferenças para alem de umas app de AI que poderiam ser perfeitamente instaladas no S20 (se a samsung assim o quisesse), nao compreendo os aumentos de preço.

