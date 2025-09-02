Preparado para pagar mais? O seu próximo smartphone será mais caro
O preço de um smartphone depende de muitos fatores e de muitos elementos. Este valor nunca é conhecido, mas há uma ideia do valor de cada componente. Esta informação vem mostrar um futuro menos positivo para o preço dos smartphones e a razão é muito simples. Há um elemento essencial que vai subir de preço e muito.
A TSMC, uma das marcas mais secretas das gigantes tecnológicas, está nas notícias com uma decisão que terá impacto direto nos preços dos smartphones. A empresa, líder na produção de chips, prepara-se para aumentar os preços de produção em 5% a 10% em 2026. Esta decisão irá impactar diretamente os preços dos principais modelos de marcas como a Apple e a Samsung.
O novo aumento de preços da TSMC irá afetar a série iPhone 17 da Apple e a família Galaxy S26 da Samsung. Espera-se que este aumento eleve os preços do iPhone 17 Pro e do iPhone 17 Pro Max em aproximadamente 50 dólares (cerca de 42 euros).
Rumor: TSMC may hike prices for advanced chip manufacturing 5%-10% in 2026 to offset US tariffs, exchange rate fluctuations, and supply chain price pressures, media report. Prices will increase for advanced processes from 5/4nm, 3nm, 2nm, while discounts may be coming for older…
— Dan Nystedt (@dnystedt) September 1, 2025
No entanto, estas informações ainda não são definitivas. Estes aumentos de preços não se limitam aos modelos de 2026. Os futuros telefones flagship, como as séries iPhone 17 e iPhone 18, também serão lançados com preços mais elevados, resultado desta novidade.
A TSMC, serve muitos dos principais fabricantes de chips, desde a NVIDIA à Apple. Produz tanto os processadores da série A da Apple como os processadores Snapdragon utilizados por muitos fabricantes de telemóveis.
Este não é o primeiro aumento de preços da TSMC. A empresa também aumentou os seus preços em 10% este ano. Isto está a levar as empresas tecnológicas a desenvolver a sua própria produção de chips para reduzir a sua dependência de fontes estrangeiras. No entanto, o sucesso destes esforços é ainda incerto.
Esta onda de aumentos de preços, combinada com a incerteza económica global e o aumento dos custos das matérias-primas, deverá inaugurar uma nova estratégia de preços na indústria dos smartphones. Os analistas do setor alertam que os gigantes tecnológicos serão forçados a repercutir estes aumentos nos consumidores. Isso poderá alterar a concorrência no mercado e o comportamento dos consumidores.
50 euros de aumento e muito? So os salarios subiram mais de 30% nos ultimos 2 anos…queixem se menos
Só se foi o teu, nem todas as áreas tem aumentos tão significativos.
subiram? em que empresa para mudar-me para lá
Em todo o pais e europa subiram. É de lei nao de empresa
Não de empresa? Quem é que paga, é o estado? Até podes por o salário mínimo em 2000€ que ficas na mesma. As empresas e o retalho aumentam os preços em conformidade. Quando a economia subjacente do país é pobre é assim que funciona. Primeiro produz-se, depois distribui-se.
“A TSMC, uma das marcas mais secretas das gigantes tecnológicas,…” Como ?? Mas “secreta” porquê ?? Esta não entendi bem.
Oh sadokan não entendes e porque mudas de nick? Isto não e para pelintras
iphone fold – 2.000€ (aumento 100%)
Samsung fold sao 2500
Depende do modelo, o meu próximo smartphone até pode ser mais barato do que eu tenho hoje.
De resto é tudo igual se os ordenados sobem as coisas também sobem.
Sr Mario… É funcionário público?
Deve de ser, para o ordenado ter subido…
Os ordenados subiram para todos, se trabalhassem sabiam isso. O RSI e que não teve subidas, trabalhem e chorem menos
O pior é que a maioria das coisas sobem muito acima dos salários. Um bom exemplo é o setor alimentar.
Ponham aqui uma única só coisa que não aumente… Até o oxigénio foi cobrado á uns anos atrás porque só respirava em certas zonas quem tivesse máscara…
É a TSMC e a Qualcomm a aumentar os preços a toda a hora. Qualquer smartphone com Snapdragon custa cada vez mais.
Quando troco um S20 ultra por um S25 ultra e nao percebo as diferenças para alem de umas app de AI que poderiam ser perfeitamente instaladas no S20 (se a samsung assim o quisesse), nao compreendo os aumentos de preço.