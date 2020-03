Mi 10 Lite 5G – A nova aposta da Xiaomi para atacar a gama média

Depois de apresentar globalmente o Mi 10 e o Mi 10 Pro, a Xiaomi tornou agora oficial um terceiro smartphone que irá fechar esta nova série.

O Mi 10 Lite 5G chegou para atacar a gama média, trazendo consigo alguns argumentos de peso, como é o caso da nova tecnologia de conectividade.

A Xiaomi é uma das marcas que mais tem crescido no mercado dos smartphones. Com uma presença cada vez mais global, tanto online como com lojas físicas, está a conquistar os utilizadores com a sua excelente relação preço/qualidade.

Para este ano, a marca chinesa já começou a apresentar as suas novidades na gama alta. Os Mi 10 e Mi 10 Pro foram apresentados na China no ínicio do ano, tendo-se seguido uma apresentação global online, após o cancelamento da MWC em Barcelona.

Para fechar esta série, a Xiaomi tornou oficial o Mi 10 Lite 5G, que vem atacar a gama média com a última técnologia em conectividade.

Chegou o Mi 10 Lite para atacar a gama média

O Mi 10 Lite chega-nos com um design idêntico ao Huawei P40 Lite na parte traseira. Na frente temos no topo um notch em forma de gota e na parte inferior uma moldura considerável.

A nível de ecrã, temos um painel AMOLED de 6,57 polegadas com resolução FullHD+. Ao contrário dos modelos de gama média, aqui teremos a câmara frontal de 16 MP colocada num notch em forma de gota. Além disso, traz ainda um sensor de impressões digitais colocado debaixo do ecrã.

O processador que equipa este novo smartphone é o Qualcomm Snapdragon 765G, que vem acompanhado por um modem 5G Snapdragon X52. Além disso, contamos ainda com 6 GB de RAM LPDDR4x e 64/128 GB de armazenamento UFS 2.1.

Para fotografia temos um módulo de 4 câmaras, composto por um sensor principal de 48 MP e por outros três ainda por desvendar. No entanto, é provável que traga um sensor de 8 MP com lente ultra angular, outro de 5MP para macro e, por último, um de 2 MP para modo retrato.

Por fim, encontramos uma bateria de 4 160 mAh com carregamento rápido de 2oW e MIUI 11 baseada em Android 10.

O novo Xiaomi Mi 10 Lite estará disponível a partir de junho e terá um preço base de 349€.