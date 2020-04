Sugestões Tronsmart: dê mais música à sua quarentena

Estamos em plena quarentena fechados em casa para que o vírus não vença esta luta. Os dias não são fáceis, mas podem ser passados de uma forma mais leve se a música fizer parte deles. Assim, temos para lhe sugerir vários produtos Tronsmart para dar mais música à sua quarentena.

Conheça as sugestões.

Tronsmart Element T6 Plus

Com um design em forma de garrafa, a coluna Tronsmart Element T6 Plus SoundPulse permite ouvir música em stereo, com uma potência de 40W e dois altifalantes. Tem autonomia para 15 horas de reprodução de música, com o volume médio e carrega em 3 a 5 horas.

Vem com Blutooth 5.0, tem certificado IPX6 e inclui uma porta USB Tipo-C, slot para cartões e porta USB 2.0. Na estrutura, vêm ainda inclusos uma série de controlos de áudio.

A coluna bluetooth Tronsmart Element T6 Plus está disponível por cerca de 46€, utilizando o código de desconto NNNT6PL. O envio é gratuito, feito a partir de Espanha, e tem ainda uma oferta de bolsa de transporte.

Tronsmart Element T6 Plus

Tronsmart Element T6 Max

A Element T6 Max é uma coluna de som mesmo dedicada à casa com um design compacto e uma qualidade de som poderosa de 60W com tecnologia SoundPulse da Thronsmart. O som é ainda reproduzido a 360º, graças ao posicionamento dos altifalantes integrados. O destaque vai, sem dúvida para os graves reproduzidos.

A coluna, mesmo sendo para casa, tem uma bateria, podendo ser colocada em qualquer lugar, mesmo longe de tomadas. Esta bateria, segundo a marca, tem uma autonomia para cerca de 20 horas de reprodução de música seguidas.

Uma particularidade que eleva a experiência de utilização prende-se com o facto de, além do Bluetooth, incluir NFC. Assim, a transmissão de música a partir do smartphone torna-se muito mais rápida.

A nova Tronsmart Element T6 Max está disponível por cerca de 88€, utilizando o código de desconto GKBTS13. Traz ainda como oferta os earbuds Xiaomi Haylou GT1, no valor de cerca de 20€.

Tronsmart Element T6 Max

Tronsmart Element Mega

Trata-se de uma coluna Bluetooth com design simples e agradável, completamente enquadrado com a sua função. Tem uma potência de 40W e tem uma reprodução de graves fantástica considerando o seu tamanho.

Na zona superior tem um painel completamente tátil, com ajuste do modo, reprodução e volume. Além disso, tem tecnologia NFC para emparelhar rapidamente com qualquer dispositivo. Dessa forma, é bastante prático para que um amigo passe a mostrar a sua playlist preferida.

Tem tecnologia Bluetooth 4.2, jack áudio 3.5mm e também tem microfone, o que permite utilizá-la para chamadas. A autonomia é de 15 horas de reprodução contínua, o que é largamente superior ao habitual por este preço.

Depois, uma das funcionalidades mais interessantes desta coluna é a TWS, ou True Wireless Stereo. Esta funcionalidade, associada às capacidades do Bluetooth 4.2, permite ter duas colunas Tronsmart Element Mega a reproduzir som simultaneamente. Dessa forma, consegue criar de forma fiel o efeito de som stereo.

A coluna Tronsmart Mega está disponível por cerca de 32€, utilizando o código de desconto 3QLRXEOP

Tronsmart Mega

Onyx Neo

Se o que pretende é ter um momento de música sozinho, então talvez seja ideal optar por uns earbuds. Os Tronsmart Onyx Neo vem equipados com um pequeno processador Qualcomm com suporte para aptX, AAC e SBC. Integram Bluetooth 5.0 e ainda tecnologia TWS. Por outras palavras, oferecem uma qualidade de som em stereo verdadeiramente envolvente e sem fios.

Os auscultadores têm uma bateria de 35 mAh e a caixa de transporte e carregamento tem 350 mAh de capacidade. Ou seja, oferecem assim cerca de 7 horas de autonomia, conseguindo atingir um total de 24 horas com o carregamento da caixa (interface USB C). Dessa forma, trata-se então de uma autonomia acima da média e um grande desafio para esta gama de preços.

Com um botão na zona externa, os earbuds Onyx Neo podem controlar facilmente várias ações. A novidade, face a modelos anteriores, está na possibilidade de iniciar o assistente de voz. Dessa forma, basta um toque de 2 segundos num dos auriculares e depois está pronto a receber o pedido, seja para a Siri ou para o assistente Google.

Os earbuds Tronsmart Onyx Neo estão disponíveis por 20€, com o código de desconto 3VH7HYI5

Tronsmart Onyx Neo

Spunky Beat

Por fim, a sugestão vai para os Spunky Beat que vêm também equipados com processador da Qualcoom com suporte para aptX, AAC e SBC, têm Bluetooth 5.0 e ainda tecnologia TWS.

Em termos de autonomia, são semelhantes à sugestão anterior, com 7 horas de reprodução de som garantidas pela marca.

São à prova de água, com certificado IPX5, tornando-se uma opção aceitável para a prática de desporto.

Os earbuds Tronsmart Spunky Beat estão disponíveis por um preço de cerca de 24€, com o código de desconto 3VH7HYI5.

Tronsmart Spunky Beat