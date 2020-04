COVID-19: Impacto nos hábitos de consumo dos portugueses? A SIBS diz…

Afinal o que mudou na vida dos portugueses nas últimas semanas com a COVID-19? É verdade que a maioria está em isolamento social, mas é preciso comprar comida e outros bens! Como tem sido os gastos? Será que usam mais vezes o MBWAY ou continuaram a ir ao multibanco?

Tal como acontece em outros momentos, a SIBS disponibilizou uma infografia que mostra o impacto do novo coronavírus nos hábitos de consumo dos portugueses.

Os dados da semana de 13 a 19 de abril demonstram uma estabilidade das tendências recentes de consumo dos portugueses. Destaque para um aumento significativo do peso do MB WAY nas compras na Rede MULTIBANCO, como forma de pagamento “sem contacto”, em linha com as recomendações das entidades de saúde. Na última semana, o peso do MB WAY no panorama global das compras em Portugal teve um enorme destaque.

O impacto da COVID-19 nos hábitos de consumo dos portugueses

Nas compras online, o número médio de transações com o MB WAY voltou a superar, pela 3ª semana consecutiva, a média registada antes da pandemia, ou seja, um acréscimo de 7 pontos face a esse período. No entanto, este tipo de pagamento baixou 4 pontos relativamente à semana anterior.

Além disso, o número médio de pagamentos nas lojas físicas superou pela primeira vez a média registada antes do primeiro caso de COVID-19 em Portugal, ficando cinco pontos acima da média anterior ao início da pandemia e 15 pontos acima da semana anterior, de 6 a 12 de abril. Podem obter imagem em PDF aqui.

Verifica-se ainda que as transações no e-commerce continuam a registar um maior peso no panorama geral das compras em Portugal, estando agora apenas 15 pontos abaixo da média registada antes da pandemia, e as compras presenciais em loja a registar menos 49 pontos em comparação com o registo médio anterior à confirmação do primeiro caso de COVID-19.

Analisando por setores, mantém-se a predominância dos Super & Hipermercados, Pequena distribuição alimentar, bebidas & tabaco, Farmácias e Parafarmácias, rubricas que representaram esta semana 66% das transações realizadas em lojas físicas pelos portugueses.

elativamente ao e-commerce, mantém-se o destaque para o setor do Entretenimento, Cultura e Subscrições, com um aumento de 57% face ao período antes da pandemia, também da Restauração, Food Delivery e Take Away com um incremento de 52% e do Comércio Alimentar & Retalho com uma subida de 46%, entre outros, como Farmácias & Parafarmácias, Perfumaria & Cosmética, Jogos & Brinquedos e Decoração & Artigos para o Lar.

Mais indicadores SIBS

