Algo que os utilizadores do Firefox podem afirmar é que este browser melhorou muito ao longo dos anos. Passou de um oferta que consumia recursos de forma anormal para uma solução equilibrada e que decerto agrada a todos.

Este cenário vinha a manter-se assim há algumas versões, fruto de uma mudança radical. Esse processo parece agora ter sido alterado e crescem as queixas que o Firefox começou a consumir demasiados recursos.

A luta do Firefox com o Chrome

Não é simples manter um browser com consumos de recursos baixos. Dependem sempre das páginas e dos conteúdos visitados, mas no geral estão acima do que é normal. Havendo hoje uma dependência grande, torna-se difícil escolher qual o certo.

O Chrome era até agora o browser mais criticado por consumir recursos de forma anormal, algo que muitos já se tinham infelizmente habituado e usavam no dia a dia. Este papel parece estar agora a mudar o Firefox está debaixo de fogo.

Aumentaram consumos de recursos sem razão

As queixas desta situação anormal começam a surgir com demasiada frequência e dão conta de algo anormal. Tudo parece apontar para a última versão do Firefox, que mesmo sem qualquer separador ou extensões tem valores de consumos elevados.

A comparação com o Chrome é óbvia e mesmo aqui o browser da Mozilla perde. No caso relatado, estes dois browsers correm no Ubuntu 19.10, onde normalmente estes consumos são mais controlados e com uma gestão melhor.

Mozilla tem de corrigir este problema rapidamente

O problema parece ser sobretudo maior em máquinas com menos memória. Nestes casos chegam a existir problemas em manter estes sistemas a funcionar, havendo relatos de falhas. A publicação feita no Reddit tem inesperadamente acumulado cada vez mais queixas.

Mesmo com todos os relatos, resta apenas aguardar que a Mozilla corrija todos os problemas. Depois de perder o lugar para o Edge, o Firefox tem de conseguir manter-se apelativo para os utilizadores ou perderá ainda mais terreno.