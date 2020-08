Apple investigada por limitar xCloud e Facebook Gaming na AppStore

Recentemente a Apple viu-se envolvida num assunto polémico por não permitir que a app Facebook Gaming para iOS tivesse jogos incluidos. Segundo os argumentos da empresa da maçã, as políticas da Apple não permitem que as aplicações promovam streaming ou tenham jogos que não foram revistos pela marca.

Mas para além deste conteúdo do Facebook, a empresa de Cupertino também limitou a presença do Project xCloud da Microsoft na sua loja de aplicações. E devido a estas duas situações, a Comissão da União Europeia decidiu iniciar uma nova investigação às políticas da Apple.

AppStore limita as apps Facebook Gaming e xCloud

Esta semana a Apple permitiu finalmente a inclusão da app Facebook Gaming na sua loja de aplicações. No entanto isto só foi possível com uma alteração controversa uma vez que a aplicação pode sim estar na AppStore, mas sem jogos.

Ora, uma aplicação de streaming de jogos sem a possibilidade de ter jogos para os utilizadores usufruírem… torna-se um pouco estranha. Mas segundo Sheryl Sandberg, diretora de operações do Facebook, estas alterações foram necessárias para que a app passasse pela aprovação na App Store. De acordo com as políticas da Apple, as aplicações estão proibidas de promover streaming ou ter jogos que não foram revistos pela marca.

Relembramos que o Facebook Gaming esteve vários meses à espera e uma resposta positiva por parte da Apple, que rejeitou a aplicação por diversas vezes.

Também o xCloud da Microsoft viu a sua presença ser limitada na AppStore. E segundo a empresa de Redmond:

A Apple é a única plataforma de uso geral que impede os consumidores de jogos em nuvem e serviços de assinatura de jogos como o Xbox Game Pass.

Comissão da União Europeia vai investigar as políticas da Apple

De acordo com a Reuters, a Comissão da União Europeia, que já investigava as políticas da Apple, passou a acompanhar também de perto esta recente situação relacionada com o Facebook Gaming e o xCloud.

As investigações à Apple iniciaram-se em junho e pelo menos três delas envolvem as regras restritivas da AppStore. Recentemente o Telegram também fez uma queixa formal à Comissão Europeia devido às supostas práticas anti competitivas da empresa da maçã. Isto porque a Apple retém 30% sobre qualquer transação feita a partir de uma app para iOS, mas também porque impossibilita os utilizadores de fazerem download de apps externas à App Store.

Mas agora o Facebook e a Microsoft também se uniram de forma a mostrar o seu desagrado e preocupação relativamente às políticas praticadas pela Apple. Esta iniciativa promoveu um significativo movimento de críticas por parte dos programadores que se queixam de um tratamento desigual contra a dona do iPhone.

Questionada pela Reuters acerca destes problemas, Arianna Podesta porta-voz da Comissão respondeu apenas que:

A Comissão está ciente dessas preocupações em relação às regras da App Store da Apple.

Apple já reagiu às críticas

Enquanto isso, a empresa de Tim Cook já reagiu às críticas. A Apple defendeu-se dizendo que as suas regras se aplicam a todas as aplicações de forma a proteger os seus clientes e providenciar também um ambiente justo para os programadores.

A marca da maçã usou como exemplo os casos do PlayStation Remote e do SteamLink, que são permitidos na App Store.