Telegram apresentou uma queixa formal contra a Apple à Comissão Europeia

Recentemente o fundador da rede social Telegram teceu duras críticas sobre a dinâmica da App Store relativamente aos programadores. Mas agora a aplicação acusou formalmente a empresa de Cupertino contra as suas supostas práticas anti competitivas.

A queixa formal do Telegram contra a Apple foi apresentada nesta quinta-feira à Comissão Europeia.

O Telegram é atualmente uma das mais importantes e populares aplicações de mensagens em todo o mundo. Trata-se de um serviço simples, descomplicado e bastante fácil de usar, para além de ter boa fama no que respeita à segurança e proteção dos dados dos utilizadores.

Mas a plataforma não está nada contente com a empresa de Tim Cook. Ainda este mês, Pavel Durov, criador do Telegram, partilhou um artigo onde deixou duras críticas à marca da maçã.

Durov comenta o facto de os utilizadores do iPhone estarem impossibilitados de instalar aplicações que não façam parte da App Store. O empresário criticou também a taxa de 30% paga à Apple sempre que alguma transação é realizada através de uma aplicação do iOS. Para além disso diz ainda que a Apple “abusa da sua posição no mercado” e que não corre riscos financeiros com o desenvolvimento das aplicações, mas lucra com as apps bem sucedidas.

Mas os desabafos de Pavel Durov não foram suficientes e o Telegram decidiu ir mais longe.

Telegram acusa formalmente a Apple de práticas anti competitivas

A aplicação de mensagens apresentou nesta quinta-feira uma queixa formal à Comissão Europeia contra as supostas práticas anti competitivas da Apple. O Telegram junta-se assim ao Spotify ao acusar formalmente a App Store da maçã.

As queixas apresentadas prendem-se com a exigência da Apple de 30% sobre qualquer transação feita a partir de uma app para iOS, mas também com a impossibilidade de os utilizadores fazerem download de apps externas à App Store.

Ainda esta semana Pavel Durov voltou a criticar a Apple numa outra publicação do seu blog, onde escreve que:

Gerir uma loja de apps custa apenas uma fração daquilo que a Apple recebe dos programadores de apps. A cada trimestre, a Apple recebe mil milhões de dólares com aplicações de terceiros. Enquanto isso, as despesas necessárias para hospedar e rever essas apps são de dezenas de milhões, e não mil milhões de dólares. Sabemos disso porque, no Telegram, hospedamos e analisamos mais conteúdo público do que a App Store jamais fará.

Quanto à queixa, a Comissão Europeia recusou prestar qualquer comentário.