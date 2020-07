Microsoft Family Safety agora disponível para iOS e Android

Apesar da Microsoft já não ter sistema operativo móvel, a empresa não perdeu o foco no que toca ao software. Este ano, nas novidades que deu a conhecer no seu portefólio Microsoft 365, vários elementos foram discutidos, entre eles o Microsoft Family Safety. A gigante do software tem vindo a testar esta ferramenta nos últimos meses. Com o foco na segurança, a empresa desenvolveu uma ferramenta para permitir que as famílias façam a gestão do tempo passado em frente ao ecrã.

Assim, pais e encarregados de educação podem usar esta app de segurança familiar para receber relatórios sobre o uso das aplicações que são usadas num smartphone. Além disso, os educadores podem definir tempos de utilização.

Microsoft Family Safety disponível para Android e iOS

A ideia da Microsoft foi desenvolver uma aplicação que conseguisse seguir os movimentos do utilizador para que o smartphone, a consola ou o computador informasse quanto tempo são utilizados pelas crianças. Desta forma, os encarregados de educação poderão perceber como podem gerir este tempo gasto e definir métodos saudáveis para o uso dos dispositivos.

Com a sincronização entre várias plataformas, a política definida pelos pais, por exemplo, pode impedir que as crianças troquem de dispositivos para obter algumas horas extras a jogar Minecraft ou Fortnite. Além disso, a ferramenta de controlo parental pode mesmo bloquear totalmente aplicações específicas.

A Microsoft também adicionou filtros de pesquisa à web para, assim, limitar a navegação a sites adequados para crianças. Conforme poderão perceber, estes filtros funcionam no navegador Edge da Microsoft no Windows, Xbox e Android.

Características:

Filtros de jogos e aplicações

Filtros da Web e de pesquisa

Solicitações de filtro de conteúdo

Limites de jogos e aplicações (Xbox, Windows, Android)

Limites de dispositivos (Xbox e Windows)

Solicitações de tempo de ecrã

Controlo parental em todos os planos

Conforme foi possível perceber na apresentação deste produto, existe ainda a possibilidade de bloquear compras, ao barrar contas com e-mails que são solicitadas nessas compras. Assim, os encarregados de educação poderão evitar surpresas desagradáveis nos seus cartões de crédito.

A segurança da família também pode ser usada para partilhar a localização entre os membros da família. A Microsoft adicionou um novo recurso de agrupamento de local durante a fase beta, que permite que as pessoas vejam quando vários membros da família estão no mesmo local.

Além destas novidades, a empresa também planeia adicionar notificações para quando os membros da família chegarem ou saírem de um local, mas este será um recurso premium para assinantes do Microsoft 365.